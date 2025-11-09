Ft
Zelenszkij Ukrajna Magyar Péter

Árad a Tisza-app botránya, de Zelenszkij sem adja fel (VIDEÓ)

2025. november 09. 06:36

Itt vannak a hét legolvasottabb cikkei. A Tisza-app-botrány iránt egész héten kiemelten érdeklődtek olvasóink, de nem ez volt az egyetlen téma, amely tarolt.

null

Az elmúlt héten a Tisza-app-botrány, Zelenszkij és Csuhaj Ildikó vittek mindent. Ezekre a témákra voltak ugyanis a legkíváncsibbak olvasóink.

A Tisza-app és Zelenszkij is kiemelten érdekelte olvasóinkat a héten – Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Exszocik, liberális értelmiségiek és „független” újságírók adatai is kiszivárogtak a Tisza-app adatbázisával

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és független-objektív újságíró is megtalálható.

A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

  • teljes neve,
  • lakcíme,
  • e-mail címe,
  • választókerületi adata,
  • a regisztráció pontos ideje és helye és az, hogy 
  • milyen készüléken regisztráltak.

A Tisza-appot megrazó adatvédelmi botrány kiszivárgott listája alapján valószínű, hogy számos volt szoci és liberális politikus, értelmiségi, valamint ellenzéki újságíró is a felhasználók között van. Erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

„Ehhez Orbánnak nincs joga!” – teljesen kifakadt Zelenszkij, mindent egy lapra tett fel

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ukrajna jelentős elkötelezettséget mutat az EU-csatlakozás iránt, de további előrelépés szükséges a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem és a civil társadalom védelme terén – írtuk meg az Unian alapján.

A dokumentum kiemeli, hogy az utóbbi időben nőtt a nyomás az ukrán antikorrupciós szervekre, amit Brüsszel aggodalommal figyel. Bár szinte minden uniós tagállam támogatja Ukrajna csatlakozási törekvéseit, rövid távon nem várható tagság. Több akadály is nehezíti a folyamatot – köztük Magyarország álláspontja is említésre kerül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza: Ukrajna útja az EU-ba visszafordíthatatlan,

míg Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szerinte nincs joga blokkolni ezt a folyamatot.

A cikk említést tesz arról, hogy az ukránok 2028 végéig szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz. A Mandiner kedden arra is felhívta a figyelmet, hogy nem véletlenül várják az ukránok a 2026-os választást Magyarországon, mert ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, ő teljes mellszélességgel kiállna Ukrajna uniós csatlakozása mellett, és elképzelhető, hogy onnantól nem lenne olyan tagország, amelyik megvétózná az ország a csatlakozását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt is leszögezte, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához. A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták.

Itt a bejelentés: ennél a csatornánál folytatja az ATV ismert újságírója

Erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája. Csuhaj Ildikó, az ismert hazai közéleti újságíró 2025. november 1-jétől vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön.

Hozzátették, 

Vele azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik. A nézők, hallgatók, olvasók Csuhaj Ildikó írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a hirado.hu vagy a Kossuth Rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik”.

Csuhaj Ildikó a hazai közéleti újságírás tekintélyes és megbecsült alakja. Több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a Magyar Hírlap, és a Népszabadság munkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt.

Mostantól a közmédia munkatársaként folytatja pályafutását. „Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!” – írták.

Minden határt átlépett Zelenszkij: Oroszország után Kínának és Törökországnak is keresztbe tett

Felfüggesztette a kőolajtermékek exportját az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötője, a helyi Rosznyefty olajfinomító pedig leállította a kőolaj-feldolgozást a november 2-i ukrán dróntámadást követően – hívta fel rá a figyelmet a Kárpáthír.

Az ukrán közlés szerint a csapás újfent az orosz hadigazdaság aláásását célzó kampány része volt.

A Reuters úgy tudja, hogy a dróncsapások megrongálták a kikötői infrastruktúrát és tüzet okoztak, amit a regionális hatóságok is megerősítettek. Az LSEG adatai szerint a támadás idején három tanker tartózkodott a kikötőben – olajat, gázolajat és fűtőolajat rakodtak –, amelyeket a támadás után a horgonyzóhelyre kellett vontatni.

Az eset követkeméyeiről ebben a cikkünkben olvashat.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

