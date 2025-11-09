Árad a Tisza-app botránya, de Zelenszkij sem adja fel (VIDEÓ)

Az elmúlt héten a Tisza-app-botrány, Zelenszkij és Csuhaj Ildikó vittek mindent. Ezekre a témákra voltak ugyanis a legkíváncsibbak olvasóink.

A Tisza-app és Zelenszkij is kiemelten érdekelte olvasóinkat a héten – Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Exszocik, liberális értelmiségiek és „független” újságírók adatai is kiszivárogtak a Tisza-app adatbázisával

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és független-objektív újságíró is megtalálható.

