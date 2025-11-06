Ft
11. 06.
csütörtök
Kossuth Rádió munkatárs MTVA ATV

Itt a bejelentés: ennél a csatornánál folytatja az ATV ismert újságírója

2025. november 06. 16:27

Az újságíró 8 év után távozott szeptemberben az ATV-től.

2025. november 06. 16:27
null

Erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája. Csuhaj Ildikó, az ismert hazai közéleti újságíró 2025. november 1-jétől vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön.

Hozzátették, 

Vele azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik. A nézők, hallgatók, olvasók Csuhaj Ildikó írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a hirado.hu vagy a Kossuth Rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik”.

Csuhaj Ildikó a hazai közéleti újságírás tekintélyes és megbecsült alakja. Több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a Magyar Hírlap, és a Népszabadság munkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt.

Mostantól a közmédia munkatársaként folytatja pályafutását. „Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!” – írták.

(MTI)

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 06. 18:55
KÖVETKEZIK CSINTALAN
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. november 06. 18:54 Szerkesztve
Egyetlenegy oka lehet, hogy a köztévé munkatársa lett. Magyar Péter lova nem nyerő. Sánta is, gebe is. Biztos megélhetést, munkát itt talált magának.
Válasz erre
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. november 06. 18:47 Szerkesztve
"AZT HISZED HOGY NYÍLIK MÉG A SÁRGA RÓZSA, AZT HISZED, HOGY HALLGATUNK A HAZUG SZÓRA ? AZT HISZED, HOGY MINDIG MINDENT MEGBOCSÁTUNK? " NINCS BOCSÁNAT!!!! 63 -BAN SZÜLETTEM - AZT AKAROM, HOGY A SOK BŰNÉRT, AMIT ELLENÜNK, A MI KOROSZTÁLYUNK ELLEN ELKÖVETTEK BŰNHŐDJENEK ŐK IS MEG A FATTYAIK IS ! NINCS BOCSÁNAT!!!!!
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 06. 18:38
Nem bírta a gyomra az állandó prolihergelést megundorodott ettől a gyilkos indulatú bandától. Elindult az emberré válás útján.
Válasz erre
2
0
