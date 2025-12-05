Ft
Medgyessy Péter Rónai Egon ATV Heti Hetes Verebes István Orbán Viktor

Verebes István csúcsra járatta az Orbán-gyűlöletet, majd közölte: „Drukkolok a Tisza Pártnak” (VIDEÓ)

2025. december 05. 14:01

A mindig független Verebes azt is elárulta, 2002-ben Medgyessy Péter kampánystábjának tagjaként dolgozott.

2025. december 05. 14:01
null

Verebes István, a Heti Hetes egykori állandó vége interjút adott a Magyar Hangnak. A színész leszögezte: „Drukkolok a Tisza Pártnak, de akármi történik, április 13-ától én nyilván menetrendszerűen ellenzéki leszek, ahogy eddig. Ilyen a mentalitásom. Egyetlen egyszer dolgoztam politikai kampányban: Medgyessy Péter stábjának tagjaként.”

Verebes arról is beszélt, szerinte egyre nehezebb komolyan venni Orbán Viktort. „Amikor nem viccel, sokkal jobban lehet röhögni rajta.” Úgy folytatta: „Soha semmiben nem értettem egyet vele, és láttam, hogy csak szerepet játszik, de arra általában mindig tökéletesen felkészült. Mára a felkészültsége ellustult. Amikor bement az ATV-be Rónai Egonhoz, húsz percig néztem a beszélgetést, aztán átkapcsoltam egy valóságshow-ra. Orbán Viktor egyszerűen unalmas lett.” Érdekes mindez annak tükrében, hogy az említett műsor nézettségi rekordot döntött: 1,1 millióan nézték meg az ATV YouTube-csatornáján.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 71 komment

díszponty
2025. december 05. 16:24
Hogy mostanában valaki o1g-s az többé kevésbé érthető, mert viszi a fing tüze. De hogy meggypeti idejében is? Akkor mégis mit rótt fel óóóóóóbánnak? Mééééééé kellett Orbán helyett meggypetinek jönnie? Mert eltakarította pufajkagyuszibácsi egynehány csíntevését? A bokroscsomagot is éltette ezek szerint? Ez a Verebes tök hülye, persze tudjuk, a veréb is madár, például vészmadár és keselyű egyszerre.
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. december 05. 16:20
Drukkoljál hülyeúr, nem bújhatsz ki magadból!
Válasz erre
0
0
Orange79
2025. december 05. 16:16
Orbánnak miniszterelnökként nem az a dolga, hogy érdekes vagy szép legyen kedves Verebes úr hanem az, hogy vezesse az országot választói felhatalmazás alapján. A jelenlegi ellenzéki felhozatal tükrében felkészületlenséggel és szerepjátszással vádolni Orbánt nettó baromság mert akiket előrángatnak a kalapból azok egytől egyig alkalmatlan kretének. Lehet pampogni csak semmi értelme. A balliberális oldal közös bűne az, hogy mára nincs alternatívája a kormánypártnak. Ide vezetett a hazaárulás, a megszorításokat erőltető gazdaságpolitika és a gerinctelen szervilizmus.
Válasz erre
2
0
P.S.
2025. december 05. 16:13
Ott a helyed patkány, a szemétdombon.
Válasz erre
0
0
