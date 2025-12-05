Verebes István csúcsra járatta az Orbán-gyűlöletet, majd közölte: „Drukkolok a Tisza Pártnak” (VIDEÓ)

Verebes István, a Heti Hetes egykori állandó vége interjút adott a Magyar Hangnak. A színész leszögezte: „Drukkolok a Tisza Pártnak, de akármi történik, április 13-ától én nyilván menetrendszerűen ellenzéki leszek, ahogy eddig. Ilyen a mentalitásom. Egyetlen egyszer dolgoztam politikai kampányban: Medgyessy Péter stábjának tagjaként.”

Verebes arról is beszélt, szerinte egyre nehezebb komolyan venni Orbán Viktort. „Amikor nem viccel, sokkal jobban lehet röhögni rajta.” Úgy folytatta: „Soha semmiben nem értettem egyet vele, és láttam, hogy csak szerepet játszik, de arra általában mindig tökéletesen felkészült. Mára a felkészültsége ellustult. Amikor bement az ATV-be Rónai Egonhoz, húsz percig néztem a beszélgetést, aztán átkapcsoltam egy valóságshow-ra. Orbán Viktor egyszerűen unalmas lett.” Érdekes mindez annak tükrében, hogy az említett műsor nézettségi rekordot döntött: 1,1 millióan nézték meg az ATV YouTube-csatornáján.