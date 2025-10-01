Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta Heti Hetes Verebes István

„Nem volt ennél kártékonyabb műsor a kétezres években” – lerántották a leplet a Heti Hetesről (VIDEÓ)

2025. október 01. 09:32

A Heti Hetes ikonikus alakja ihletet kapott, Heti Hetvenes címen indít műsort. De miért is volt a kétezres évek legkártékonyabb adása a balos propagandával átitatott performansz?

2025. október 01. 09:32
null

Verebes István, a Heti Hetes ikonikus alakja a napokban bejelentette: visszatér a képernyőre. A Jászai Mari-díjas színész-rendező tervei szerint az új műsorban, ami majd a Heti Hetvenes címet viseli, olyan ismert emberekkel beszélget, akik – hozzá hasonlóan – már elmúltak hetvenévesek.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha az ember a felszínen akar maradni, mindig elő kell venni a jól bevált receptet, még akkor is, ha a receptben a fűszer édes humor helyett inkább keserű politika volt. 

Nem volt ennél kártékonyabb műsor a kétezres években” 

– hangzik el a Patrióta YouTube-csatornáján. 

„Nekem az elmúlt három évben Orbán Viktor fölépítette a házamat”

 – idézi fel a Patrióta Verebes István mondatait a Heti Hetes egy korábbi adásában. Olyannyira megérte ugyanis Verebesnek a Fideszen való fröcsögés, hogy egy komplett házat tudott belőle építeni. „Abból éltem, amit róla mondtam” – jelentette ki Verebes. „Íme, így születik a humor alapú lakásépítési program” – jegyzi meg a Patrióta munkatársa.

A Heti hetes szereplői humoristák, színészek voltak, ám mégis gyakrabban szálltak bele a nemzeti oldal meghatározó karaktereibe, mint a balos képviselők – emlékeztet a Patrióta. „És persze, tudták, hogyan kell mindezt eladni: két bulvárhírre egy kikacsintós favicc, és közben észrevétlenül becsúszott a balos narratíva is”.  

A Patrióta adása felidézi az őszödi beszéd utáni időszakot is, nevezetesen, amikor Hajós András bement a HírTv-be, és Gyurcsány lemondását követelte, amiért persze baráti sortűz és kirekesztés járt. Ónodi György, a Heti Hetes főszerkesztője később elismerte, hogy az RTL-nek valóban nem fért bele a balostól eltérő vélemény, és Hajóst a Gyurcsánnyal szembeni kiállása miatt meneszteni akarták. 

Új generáció a fedélzeten

A Heti Hetes hagyatékát a Patrióta szerint az új generáció gondozza: többek között Potyondi Edina, Fókuszcsoport Ádám vagy a Nem akarok beleszólni lányok. „A Heti Hetes a tévén keresztül mérgezte a közéletet, az újak a TikTokon és a Youtube-on teszik ugyanezt. 

Az arcok frissek, a platform más, de a tartalom változatlan. Politikai propaganda humorba csomagolva”

Mint a műsorvezető fogalmaz: a Heti Hetes nem csupán egy szórakoztató műsor volt, hanem egy politikai fegyver, ami hosszú éveken keresztül mérgezte a közbeszédet. Ha nem figyelünk, az új generáció ugyanezt játssza el velünk, csak modernebb köntösben. A nevetés marad, de a végén ugyanaz a keserű szájíz, a balos propaganda”.

Nyitókép: Verebes István arról is beszélt, a Heti Hetes kapcsán veszett össze egy időre Gálvölgyi Jánossal is. Fotó: Youtube/képernyőkép

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ben2
2025. október 01. 10:06
A Heti Hetes az 1998-2002 Orbán kormány elleni propaganda hadviselés csatársora volt. Mert hogy a "humor mindig ellenzéki műfaj". A 2002 utáni MSZP-SZDSZ alatt Farkasházy meg már olyanokat bírt mondani, hogy hát kritizálnák ők a szoci kormányt is, de sajnos ez a kormány még nem hibázott. Amikor javában folyt az ország elkúrása. Amit a belpesti értelmiség nem értett meg, hogy 2006 után nem csak Gyurcsány bukott meg, hanem az addig a közbeszédet leuraló liberális értelmiség vesztette el a hitelét egyszer és mindenkorra. Ezért van az, hogy ha egy Havas Henrik megszólal, az kapásból -5% az ellenzéknek. Ezt próbálják meg most generációváltással orvosolni. Ahogy a Tisza úgy számol le az óellenzékkel, hogy betűre pontosan másolja az összes elkúrásaikat, úgy az "influenszerek" is le akarnak számolni az "óértelmiséggel" miközben betűre pontosan mantrázzák ugyanazokat az unalomig ismert balliberális paneleket, de legalább minden alkalommal más eredményt várnak tőle.
Válasz erre
2
0
lesmiserables
2025. október 01. 10:05
Ezek a beképzelt hólyag kommunisták
Válasz erre
5
0
Dixtroy
2025. október 01. 09:57
"A Heti Hetes hagyatékát a Patrióta szerint az új generáció gondozza: többek között Potyondi Edina, Fókuszcsoport Ádám vagy a Nem akarok beleszólni lányok. " Azért ez már nem ugyanaz, mint amikor a három tévéből tallózhattál, és kb minden otthonban lehetett fogni a nyikhajokat. Megnézném, ahogy szüleim mobilon követik potyókát..
Válasz erre
2
0
FredShine
•••
2025. október 01. 09:54 Szerkesztve
Szomszédok -> Heti hetes -> Puzsér, Pottyondy, Partizán, Jólvanezígy... stb (influenszerek) A parazitaként ránk telepedett néplélek pusztító kommunista szellem, amitől még mindig nem tudtunk megszabadulni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!