„Nem volt ennél kártékonyabb műsor a kétezres években” – lerántották a leplet a Heti Hetesről (VIDEÓ)

„Nekem az elmúlt három évben Orbán Viktor fölépítette a házamat”

– idézi fel a Patrióta Verebes István mondatait a Heti Hetes egy korábbi adásában. Olyannyira megérte ugyanis Verebesnek a Fideszen való fröcsögés, hogy egy komplett házat tudott belőle építeni. „Abból éltem, amit róla mondtam” – jelentette ki Verebes. „Íme, így születik a humor alapú lakásépítési program” – jegyzi meg a Patrióta munkatársa.

A Heti hetes szereplői humoristák, színészek voltak, ám mégis gyakrabban szálltak bele a nemzeti oldal meghatározó karaktereibe, mint a balos képviselők – emlékeztet a Patrióta. „És persze, tudták, hogyan kell mindezt eladni: két bulvárhírre egy kikacsintós favicc, és közben észrevétlenül becsúszott a balos narratíva is”.

A Patrióta adása felidézi az őszödi beszéd utáni időszakot is, nevezetesen, amikor Hajós András bement a HírTv-be, és Gyurcsány lemondását követelte, amiért persze baráti sortűz és kirekesztés járt. Ónodi György, a Heti Hetes főszerkesztője később elismerte, hogy az RTL-nek valóban nem fért bele a balostól eltérő vélemény, és Hajóst a Gyurcsánnyal szembeni kiállása miatt meneszteni akarták.

Új generáció a fedélzeten