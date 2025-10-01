„Nem volt ennél kártékonyabb műsor a kétezres években” – lerántották a leplet a Heti Hetesről (VIDEÓ)

Verebes István visszatér a képernyőre, indul a Heti Hetvenes
A színész-rendező a Heti Hetes című műsor egyik ikonikus alakja volt.
A Heti Hetes ikonikus alakja ihletet kapott, Heti Hetvenes címen indít műsort. De miért is volt a kétezres évek legkártékonyabb adása a balos propagandával átitatott performansz?
Verebes István, a Heti Hetes ikonikus alakja a napokban bejelentette: visszatér a képernyőre. A Jászai Mari-díjas színész-rendező tervei szerint az új műsorban, ami majd a Heti Hetvenes címet viseli, olyan ismert emberekkel beszélget, akik – hozzá hasonlóan – már elmúltak hetvenévesek.
Ezt is ajánljuk a témában
A színész-rendező a Heti Hetes című műsor egyik ikonikus alakja volt.
„Ha az ember a felszínen akar maradni, mindig elő kell venni a jól bevált receptet, még akkor is, ha a receptben a fűszer édes humor helyett inkább keserű politika volt.
Nem volt ennél kártékonyabb műsor a kétezres években”
– hangzik el a Patrióta YouTube-csatornáján.
„Nekem az elmúlt három évben Orbán Viktor fölépítette a házamat”
– idézi fel a Patrióta Verebes István mondatait a Heti Hetes egy korábbi adásában. Olyannyira megérte ugyanis Verebesnek a Fideszen való fröcsögés, hogy egy komplett házat tudott belőle építeni. „Abból éltem, amit róla mondtam” – jelentette ki Verebes. „Íme, így születik a humor alapú lakásépítési program” – jegyzi meg a Patrióta munkatársa.
A Heti hetes szereplői humoristák, színészek voltak, ám mégis gyakrabban szálltak bele a nemzeti oldal meghatározó karaktereibe, mint a balos képviselők – emlékeztet a Patrióta. „És persze, tudták, hogyan kell mindezt eladni: két bulvárhírre egy kikacsintós favicc, és közben észrevétlenül becsúszott a balos narratíva is”.
A Patrióta adása felidézi az őszödi beszéd utáni időszakot is, nevezetesen, amikor Hajós András bement a HírTv-be, és Gyurcsány lemondását követelte, amiért persze baráti sortűz és kirekesztés járt. Ónodi György, a Heti Hetes főszerkesztője később elismerte, hogy az RTL-nek valóban nem fért bele a balostól eltérő vélemény, és Hajóst a Gyurcsánnyal szembeni kiállása miatt meneszteni akarták.
A Heti Hetes hagyatékát a Patrióta szerint az új generáció gondozza: többek között Potyondi Edina, Fókuszcsoport Ádám vagy a Nem akarok beleszólni lányok. „A Heti Hetes a tévén keresztül mérgezte a közéletet, az újak a TikTokon és a Youtube-on teszik ugyanezt.
Az arcok frissek, a platform más, de a tartalom változatlan. Politikai propaganda humorba csomagolva”.
Mint a műsorvezető fogalmaz: „a Heti Hetes nem csupán egy szórakoztató műsor volt, hanem egy politikai fegyver, ami hosszú éveken keresztül mérgezte a közbeszédet. Ha nem figyelünk, az új generáció ugyanezt játssza el velünk, csak modernebb köntösben. A nevetés marad, de a végén ugyanaz a keserű szájíz, a balos propaganda”.
Nyitókép: Verebes István arról is beszélt, a Heti Hetes kapcsán veszett össze egy időre Gálvölgyi Jánossal is. Fotó: Youtube/képernyőkép