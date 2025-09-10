Ft
09. 10.
szerda
Verebes István visszatér a képernyőre, indul a Heti Hetvenes

Verebes István visszatér a képernyőre, indul a Heti Hetvenes

2025. szeptember 10. 06:49

A színész-rendező a Heti Hetes című műsor egyik ikonikus alakja volt.

2025. szeptember 10. 06:49
null

A Blikk arról írt, hogy Verebes István ismét ihletet kapott, és „egy különleges beszélgetős műsor” ötletével állt elő. Emlékeztetnek: a Jászai Mari-díjas színész-rendező a Heti Hetes című műsor egyik ikonikus alakja volt. Az utóbbi években kevesebbet lehetett hallani róla, pedig a nézők egyik kedvencének számított, teszik hozzá.

Most visszatér, tudjuk meg, és 

a Heti Hetvenes című produkciójában olyan ismert emberekkel beszélget, akik – hozzá hasonlóan – már elmúltak hetvenévesek,

 és „felülnézetből, nem érdekek mentén” formálnak majd véleményt, mert „hetven felett már senki nem akar karriert csinálni”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube/képernyőkép

Perczel Éva
2025. szeptember 10. 08:49
Nem sok beszélgetőtársa lesz! Ezt Raskó idősügyi Ti-Sza szakértőtől tudjuk.
cutcopy
2025. szeptember 10. 08:32
Hide the pain Harold..
Chekke-Faint
•••
2025. szeptember 10. 08:32 Szerkesztve
Gondolom a röhögést a háttérben a prolipanel hetvenesek szolgáltatják....DDD
Ergit
2025. szeptember 10. 08:31
Ha anekdotáznának a színészi világból, az nagyon szórakoztató lenne, mert akkor nevetett a legtöbbet a heti hetes közönsége is és a hetek is, mert a politizálásuk inkább nyögve nyelős volt, erőltetett.... talán mert annyira meg akarták mondani a véleményüket.
