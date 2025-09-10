Verebes István visszatér a képernyőre, indul a Heti Hetvenes

A Blikk arról írt, hogy Verebes István ismét ihletet kapott, és „egy különleges beszélgetős műsor” ötletével állt elő. Emlékeztetnek: a Jászai Mari-díjas színész-rendező a Heti Hetes című műsor egyik ikonikus alakja volt. Az utóbbi években kevesebbet lehetett hallani róla, pedig a nézők egyik kedvencének számított, teszik hozzá.

Most visszatér, tudjuk meg, és

a Heti Hetvenes című produkciójában olyan ismert emberekkel beszélget, akik – hozzá hasonlóan – már elmúltak hetvenévesek,

és „felülnézetből, nem érdekek mentén” formálnak majd véleményt, mert „hetven felett már senki nem akar karriert csinálni”.