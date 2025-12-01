„Továbbra is komoly stratégiai hibának látom Magyar Péter részéről, hogy nem köt szövetséget az erre eleve nyitott (bár kétségkívül »óellenzéki«) Karácsony Gergellyel. A főváros nélkül biztosan nincs kormányváltás. Sem ellenzéki aktivizmus. Pláne aktív és fegyelmezett kormányellenes sajtó. Csak egy számpár ehhez: míg egy csúcsra járatott előválasztási kampány után is alig 300.000 ember szavazott online a Tisza ÖSSZES jelöltjére, addig Karácsony tavaly egyedül, csak a fővárosban begyűjtött 372.538 személyes szavazatot. Szerintem luxus ezekkel az elszánt ellenzéki szavazókkal folyton-folyvást tengelyt akasztani, és az O1G-szavazók csak abban bízhatnak., előbb-utóbb célt ér valamelyik tapasztalt, egykori MSZP-s vagy SZDSZ-es politikus parlamenter munkája, amikor az ATV valamely műsorának vendégeként asszertív módon, közvetve megkéri Magyar Pétert, hogy Orbán Viktor leváltása érdekében ugyan adja már fel a makacskodását, és e két demokrata fiatalember végre közösen álljon sorompóba (és így a kutyapártnak is könnyebben oda tudná adni a pár egyéni helyet, amit a Tiszától kértek az önálló listáról való lemondásért cserébe).”