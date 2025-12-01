Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ATV Magyar Péter kutyapárt Karácsony Gergely Orbán Viktor

Komoly stratégiai hibának látom Magyar Péter részéről, hogy nem köt szövetséget Karácsony Gergellyel

2025. december 01. 22:01

A főváros nélkül biztosan nincs kormányváltás.

2025. december 01. 22:01
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Továbbra is komoly stratégiai hibának látom Magyar Péter részéről, hogy nem köt szövetséget az erre eleve nyitott (bár kétségkívül »óellenzéki«) Karácsony Gergellyel. A főváros nélkül biztosan nincs kormányváltás. Sem ellenzéki aktivizmus. Pláne aktív és fegyelmezett kormányellenes sajtó. Csak egy számpár ehhez: míg egy csúcsra járatott előválasztási kampány után is alig 300.000 ember szavazott online a Tisza ÖSSZES jelöltjére, addig Karácsony tavaly egyedül, csak a fővárosban begyűjtött 372.538 személyes szavazatot. Szerintem luxus ezekkel az elszánt ellenzéki szavazókkal folyton-folyvást tengelyt akasztani, és az O1G-szavazók csak abban bízhatnak., előbb-utóbb célt ér valamelyik tapasztalt, egykori MSZP-s vagy SZDSZ-es politikus parlamenter munkája, amikor az ATV valamely műsorának vendégeként asszertív módon, közvetve megkéri Magyar Pétert, hogy Orbán Viktor leváltása érdekében ugyan adja már fel a makacskodását, és e két demokrata fiatalember végre közösen álljon sorompóba (és így a kutyapártnak is könnyebben oda tudná adni a pár egyéni helyet, amit a Tiszától kértek az önálló listáról való lemondásért cserébe).”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Megérkezett az utolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

Már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri, hogy apad a Tisza.

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
No comment no cry
2025. december 01. 22:32
A Nagyvadat a villamosok (hajóágyúk) el szokták ütni. Ha Márki-Zay elütötte, akkor a gátlástalan, kommentzsarnok TheOneMan is át fog gázolni rajta. Amúgy meg nem ez lenne az első komoly stratégiai hibája a pukkancsnak.
Válasz erre
0
0
wasserwoman
2025. december 01. 22:17
Ceglédi nem látod,hogy Geri bejelntkezett ujra miniszterelnöknek?
Válasz erre
2
0
nanemane-0
2025. december 01. 22:15
2018-as magyarországi parlamenti választásokon a Fideszre 2 800 000 szavaztak. 2022 -ben 3 millióan. Karácsony ide vagy oda nem lényeges.
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. december 01. 22:15
Hú, de kemény társulat lenne - egy nulla tehetségű és eredményességű hiperpasszív, meg egy beltenyésztett budai pszichotikus mindenre alkalmatlan úrifiú.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!