Nem csillapodik a népharag: megöltek egy ukrán toborzót Lvivben

Mindkét lábfejét elveszítette, mégis újra elhurcolták a kárpátaljai magyar férfit

A napokban megjelent a Mandiner kárpátaljai kényszersorozásokról szóló dokumentumfilmjének második része, melyben a nézők megismerhetik annak a férfinek a történetét, akit az ukrán állam előbb megnyomorított, most pedig újra a frontra akarja vezényelni.

A nevét és arcát is vállaló Imrét a kárpátaljai közösségben csak „koncentrációs táborként” hivatkozott Rovnóra (ukránul: Rivne), az ottani rehabilitációs és kiképzőközpontba vitték, ahonnan a közvélekedés szerint „nincs visszaút”.

A vele rögzített beszélgetésből kiderül, hogy micsoda földi pokol is valójában egy ilyen ukrán kiképzőközpont, ahol Imre mindkét lábfejét elveszítette a tisztek durva bánásmódja és lélektelen nemtörődömsége folytán.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/ EPA / Andrew Marienko