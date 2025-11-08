Ft
King of the Hill The Simpsons rajzfilmsorozat kisváros komédia

A King of the Hill a józanság menedéke – igazi kikapcsolódás megőrülő globális és lokális nyilvánosságaink korában

2025. november 08. 20:52

A nyár végén kijött, a Netflixen látható új évaddal másfél évtizedes szünet után tér vissza a sorozat.

2025. november 08. 20:52
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Mai középnemzedékünknek és a fiatalabbaknak egyik alapvető popkulturális élménycsomagja néhány végtelenbe nyúló amerikai rajzfilmsorozat, amely a mi gyerekkorunktól a mi gyermekeink koráig végigkíséri az életünket. Ilyen az 1989-ben (!) kezdődő és máig futó, a 37. évadjánál járó The Simpsons, amely a maga új korában frappánsan szellemes, ma már kissé nagypapás tempójú és humorú sorozat Homer Simpson nem kicsit diszfunkcionális családjáról. Ilyen az 1999-ben induló és máig futó Family Guy, a Seth MacFarlane sziporkázó, azonnal ható humorbonbonjaival teli epizódfolyam egy jenki famíliáról.

És ilyen persze a leghangosabb, legbotrányosabb – és legtalálóbb – amerikai rajzfilmsorozat, a South Park is, amelyet 1997-ben kezdett el Matt Stone és Trey Parker. Fő karakter antihősei, Cartman és társai az elején még a konzervatív közvélemény ízlését borzolták; de Parkerék a 2020-as évekre – valódi punk lázadásként – a woke ideológia és a liberalizmus túlzásait kezdték vitriolos humorral karikírozni. Olyannyira találók voltak, hogy a South Park egyes korábbi vad agymenései – például a férfi sportolók beszabadulása a női sportokba – azóta valósággá váltak.

Van azonban még egy veterán rajzfilmsorozat, amely csendesebb és kedvesebb humorú, mint a fentiek, és amely a konzervatívnak nevezhető komédia ritka példája: a King of the Hill, amely magyarul Texas királyai címen fut. A texasi kisvárosi Hill család kalandjait követhetjük benne szintén a kilencvenes évek óta. A sorozat atyja, írója, megrajzolója és fő karakterének hangja: Mike Judge.

