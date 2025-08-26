Ft
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
móri bankrablás tragédia kisváros plébános

Megszólalt a plébános, aki a móri bankrablás idején szolgált a kisvárosban

2025. augusztus 26. 15:15

A nyolcból három áldozat temetését ő végezte, egyikük a polgármester felesége volt.

2025. augusztus 26. 15:15
null

Nyolc ártatlan ember vesztette életét 2002 májusában a móri bankrablás során. Száraz László, a város akkori plébánosa az események közvetlen közeléből élte át a tragédiát. Most a 777-nek mesélt az akkori történésekről.

Elmondta, hogy Mór kedves kisváros volt akkoriban, ahol családias légkör uralkodott, és hamar befogadták őt az emberek: 2002. május 9-én azonban dél körül két fegyveres tört be a település Dózsa György utcában található bankfiókjába, 

ahol nyolc ember életét oltották ki. 

Gyorsan terjedtek a hírek, hogy valami történt a bankban, ezt először azok az emberek mondták el nekem, akikkel véletlenül találkoztam. Arról értesültem, hogy a rendőrség körülzárta a várost. Akkor még nem lehetett tudni pontosan, hogy mi történt” – mesélte az interjúban az atya.

Elárulta azt is, hogy később telefonon kereste meg őt Dávid Ibolya, akkori igazságügyi miniszter, hogy szeretne Mórra jönni és találkozni a polgármesterrel – akinek a felesége az áldozatok között volt. Meg is valósult ez a találkozó, Száraz László atya így került az események sodrába.

A polgármesterünk családját ismertem. Schmidt Ferencné templomba járó, hívő asszony volt, leányuk pedig egy ideig ifjúsági közösségünk tagja” 

mondta el ennek kapcsán.

„Nehezen kezelhető helyzet volt, hiszen az esemény olyan hirtelen érte a várost, mint Hirosimát az atombomba (...) Emlékszem, hogy a tragédia után néhány nappal Celldömölkre zarándokoltunk, ahol én mondtam a szentmisét, az evangélium kontextusában igyekeztem reflektálni az eseményekre. Amikor a zarándoklatra elindultunk, megálltunk a bankfiók előtt egy csendes imádságra” – jegyezte meg az egykori móri plébános.

Száraz László azt is hozzátette, hogy az első önkéntelen reflexe a rémület volt, hogy vajon hogyan tud még ebben a helyzetben is helytállni, tenni valamit, ami segít. 

Emlékszem, ahogyan sorban jöttek a családtagok, egyeztetni a temetéseket: három áldozat temetését végeztem, egyikük a polgármesterünk felesége volt” 

– mondta ennek kapcsán.

Az atya egy érdekes részletre is kitért az esettel kapcsolatban. Elmesélte, hogy eszébe jutott még valaki, aki közelről élte át a tragédiát. Volt ugyanis egy különösen drámai szál a történetben, mert az egyik áldozat helyettesítőként ugrott be dolgozni, éppen arra az egy napra, – a székesfehérvári fiókból rendelték át. „Az az asszony, akit ő akkor helyettesített, s így éppen nem volt ott a bankban, a plébánia közösségének tagja. Ő egy időre, lelkileg teljesen megrendült ebben a helyzetben: egyszerre gyászolta az őt helyettesítő hölgyet, illetve vesztette el összes kollégáját” – magyarázta az atya.

Száraz László szerint a hit segíthet át bennünket az ehhez hasonló történéseken. Mint mondta: 

a hívő ember megtapasztalhatja, hogy a feltámadt Jézus mellette áll a gyász időszakában. 

Ez sokat segíthet, ez a felismerés túllendítheti a gyászolót a traumán.

Az elkövetkező években szinte mindig voltak különböző, újabb hírek a nyomozásról, letartóztatásokról, ítéletekről, ezért nagyon nehezen lehetett lezárni ezt az eseményt. Van egy olyan belső kör – hozzátartozók, barátok –, akik – gondolom – mind a mai napig hordozzák a tragédia fájdalmát” – árulta el az egykori plébános, aki szerint egy kisváros nagyon sokáig visel magán egy ilyen tragédiát.

Azóta kiderült: Nagy László volt a fő elkövető, aki a börtönben öngyilkos lett, míg Weiszdorn Róbert 40 éves fegyházbüntetését tölti. Nyilatkozatai szerint a hite adja a támaszt a börtönben, a teológiát is elvégezte. 

Talán Péterhez és Júdáshoz is hasonlítható a két tettes. Egyikük – ha egy lassan gyógyuló seb terhével is – tovább jár egy életutat, a másikuk feladta” 

– fogalmazott az elkövetők kapcsán az atya.

Nyitókép: Nagy László rendőrök gyűrűjében (Fotó: rendőrségi felvétel)

 

