Magyar Péter plusz pénz helyett inkább kioktatná a nyugdíjasokat (VIDEÓ)

Ezúttal az időseket próbálta félrevezetni Magyar Péter országjárásának orosházi állomásán. A Tisza Párt elnöke azt állította, a kormány elfelejtette a nyugdíjasoknak tett ígéretét az áfa-visszatérítésről. A valóság ezzel szemben az, hogy

minden nyugdíjas megkapja szeptember eleje és október közepe között azt a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amelyet az üzletekben és a piacokon, őstermelőknél költhetnek el élelmiszerre. Emellett ősszel 42 600 forintos nyugdíjkorrekcióban is részesülnek az idősek, vagyis ősszel átlagosan 72 600 forint pluszjuttatást kapnak az idősek.

Magyar Péter azt is világossá tette, hogy elsősorban nem pénzbeli támogatást adna az időseknek, hanem nyugdíjas szolgáltatóközpontokat hozna létre, ahol egyebek mellett „egészségmegőrzési tanácsokat kapnának és internetezni tanítanák őket”. Az ellenzéki politikus ismét beszélt az alapvető élelmiszerek áfacsökkentéséről, ugyanakkor azt most sem hangoztatta, hogy az alapvető élelmiszerek túlnyomó többségének jelenleg is 5 százalék az áfakulcsa, ráadásul ez a módszer nem alkalmas a tartós árcsökkentésre.

A nyugdíjasok ugyanakkor semmi jóra sem számíthatnak a Tisza Párttól. Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a párt több korábbi rendezvényén