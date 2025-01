A Gyűrűk Ura új ruhája – amire érdemes lehet átöltöztetni

A köteten belül ráadásul egy kevéske illusztrációt is kapunk, legnagyobb extrája pedig a korábbi kiadásokból is ismert függelék a fontos eseményekkel vagy épp a Feanor-i ABC részletezésével. Valamint az a térkép, amely Középfölde teljes területét megmutatja, de most nem két oldalra – csak egy vékonyka, nem túl erős, de méretes, a könyv hátuljába hajtogatott fehér lapra nyomtatva. A masszív kötet egyik legnagyobb hátránya viszont talán pont a mérete. A kötés valahogy nem érződik olyan erősnek, így az emberben ott a félelem, mikor kihajtja. De egyébként pedig bírja a strapát, ezért ez inkább mondható feleslegesen negatív prekoncepciónak, mintsem tényleges hibának.