Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs afd Nemzeti Tömörülés Fidesz

Egész jól alakul az európai szövetség is

2025. augusztus 12. 17:22

Az Alternatíva Németországért (AfD) áll az első helyen Németországban.

2025. augusztus 12. 17:22
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„A Nemzeti Tömörülés (RN) áll az első helyen Franciaországban.

Az Alternatíva Németországért (AfD) áll az első helyen Németországban.

A Fidesz 15 év után is a legnagyobb párt Magyarországon.

Egész jól alakul az európai szövetség is."

Nyitókép: SOREN STACHE / dpa-Pool / dpa Picture-Alliance via AFP

