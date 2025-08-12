Merznek száz nap alatt kaputt lett: az AfD durván beelőzte a keresztényszocialistákat
Ennyit arról, hogyha elszigetelik a jobboldalt, megszűnnek létezni a választók szemében.
Az Alternatíva Németországért (AfD) áll az első helyen Németországban.
„A Nemzeti Tömörülés (RN) áll az első helyen Franciaországban.
Az Alternatíva Németországért (AfD) áll az első helyen Németországban.
A Fidesz 15 év után is a legnagyobb párt Magyarországon.
Egész jól alakul az európai szövetség is.”
