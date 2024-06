A horrorfilmek által kiüríthetjük magunkból az erőszakos törekvéseket – pszichológus a Mandinernek

A horror biztonságos körülmények között szimulálja a félelemkeltést. Valóban biztonságos?

Erről Chuck Schuldiner, a Death legendás énekes-gitárosának mondása jut eszembe: „Reality is far more evil than a demon”, magyarul a valóság sokkal gonoszabb (tud lenni) egy démonnál. Mégis, azok a horrortartalmak szoktak betalálni és jól működni, amiket realisztikusnak ítélünk, illetve logikailag is rendben találunk. A történet ettől válik hihetővé, még akkor is, ha gyakorlatilag semmi köze a valósághoz. Úgy érezzük, megtörténhet, akár még velünk is – ez segíti az involvációt, a bevonódást, s az élmény kialakulását. A horror akkor működik jól, ha lehetővé teszi a magas fokú beleélést, így a borzongás mint érzelmi lenyomat valóságossá és hitelessé válik.