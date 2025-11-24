A Tisza népszerűségének zsákját már kirágta az egér – ezért vádolja Magyar Péter embere Orbánt háborúpártisággal

Megtört a jég: Trump bejelentette, mikor fog találkozni a kínai elnökkel
Eredményes tárgyaláson van túl Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
Aki Orbánt háborúpártinak mondja, annak arra komoly oka van. Például eredménytelen volt a kezelése, és újabb beutalóra lesz szüksége az elmeorvoshoz.
A Tisza Párt ismét bebizonyította, hogy nem bír megüli a tomporán nyugodtan. Nekik mindig kötekedniük kell, olyat állítani, amitől a magyarok zsebében azonnal kinyílik a bicska. Azaz a józanságnak éppen az ellenkezőjét.
Háború ügyében azt kell állítaniuk, hogy a békepárti Orbán Viktor háborúpárti.
Ilyet persze csak egy virtigli kommunista állíthat, akik mindig azzal vádolnak másokat, amit ők követnek el. Ők ugyanis a háborúpártiak. Találtak egy igazi komcsit – a gazdag felhozatalból nem volt nehéz. Telkes András előbb dandártábornok volt, majd NATO-diplomata lett abban az időben, amikor még piros párttagkönyv nélkül semmiféle magas beosztást nem lehetett betölteni. Feketeöves kommunista a javából. Egy angyalföldi előadáson olyanokat mondott, hogy a hallgató dühös lett, mint Hruscsov, akit anno biztonsági okokból nem engedtek be Disneylandbe.
Azért hoztam ide a viccel rokon hasonlatot, mert
Lehet például, hogy eredménytelen volt a kezelése, és újabb beutalóra lesz szüksége az elmeorvoshoz. De lehet az is, hogy a Tisza népszerűségének zsákját már olyannyira kirágta az egér, hogy még az Orbán-pártisággal nehezen vádolható Politico is kénytelen volt elismert, hogy a Fidesz vezet az ellenzék előtt.
Vezet annak ellenére, hogy a Politico nagyonis használja a balos közvélemény-kutatók elvakult, szakmai követelményeknek megfelelni nem akaró, szándékosan félrevezető méréseit,
ám azok az átlagolt eredményei mégis alatta vannak a Fideszének. Igaz, csak egy százalékkal, de szélbalos, brüsszelita Politicónál ez oly hatalmas, hogy felér a Csomolungma legmagasabb pontjáig. És az is megeshet, hogy semmi jobb ötlet nem jutott eszükbe annál, minthogy Orbán Viktor igyekezzenek alázni, még akkor is, ha az egész úgy alaptalan mocskosság, ahogy van.
Mocsokság akkor is, ha Magyar Péternek – a Hotel Lentulaiból, Nagy Józseftől tudjuk – feltűnően gondozott, manikűrözött keze van. Talán a lába is pedikűrözött, mert neki különösen ápoltnak kell lennie, amikor a diszkóban csúszik-mászik a fiatal lányok lába között, és manikűrözött kezével telefont lop. De miután mocskos eszközökkel harcol, hiába mosná tisztára a kezét, a lelke akkor is szennyes marad. Mint ahogy a szája is az, amivel Telkes nevű embere megfogalmazta szemkikerekítően undorító üzenetét.
Ma egyetlen olyan katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát. Az ukrán hadsereg.”
Az az ukrán hadsereg, tudjuk jól, amely támogatás nélkül a saját lábán se tudna megállni. Ukrajna a háborúban saját népe embereivel vesz rész, akiknek kezébe adja a Nyugat fegyverét. Telkes ahelyett, hogy segítene megállítani az öldöklést, Magyar Péterrel és Brüsszellel a háta mögött az mondja teli szájjal, hogy
Aki mindezt nem ismeri fel, és az azonnali tűzszünet és az amerikai béketerv mellett házal, az Moszkvát támogatja. Ahogyan teszi ezt a magyar miniszterelnök. Ezzel ő az első a magyar kormányfők között a rendszerváltás óta, aki valóban háborúpárti: az orosz birodalmi törekvéseket támogatja.”
Ez egy látványos példa arra, hogy hazudnak a kommunisták. S hogy igyekeznek megszüntetni a bizalmat azokban, akik jót akarnak a nemzetnek. Békét, biztonságot, fejlődést. Nem véletlenül telt meg Kárpátalja a háború elől menekülő ukránokkal. Ahol ugyan nem Orbán a főnök, de a határ közelsége miatt mégis sokan azt remélik, hogy az országnak azon részén biztonságosabb az élet.
Az angyalföldi rendezvény végén külön dián szerepelt: Ukrajna integrációja és a „hajlandók koalíciójához” való csatlakozás a magyar haderő részéről „elengedhetetlen”. Kijelentette: az orosz-ukrán háború csak Ukrajna teljes katonai győzelmével zárulhat le.
Orbán Viktor Babits hangján szól:
„Nem kívánok örök békét, / csak a gyáva harcok végét. / Szent áldozat ez az élet, ha igaz szívvel fecsérled, / de amelyért kényszer-vér folyt, / a zászlón szenny lesz a vérfolt”
– írja a költő.
És ezt kívánja a magyarok döntő többsége, pártállásra való tekintet nélkül. Aki nem ezt mondja, az Belzebub ivadéka, vagy tényleg kezelésre szorul.
