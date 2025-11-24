A Tisza népszerűségének zsákját már kirágta az egér – ezért vádolja Magyar Péter embere Orbánt háborúpártisággal

Lehet például, hogy eredménytelen volt a kezelése, és újabb beutalóra lesz szüksége az elmeorvoshoz. De lehet az is, hogy a Tisza népszerűségének zsákját már olyannyira kirágta az egér, hogy még az Orbán-pártisággal nehezen vádolható Politico is kénytelen volt elismert, hogy a Fidesz vezet az ellenzék előtt.

Vezet annak ellenére, hogy a Politico nagyonis használja a balos közvélemény-kutatók elvakult, szakmai követelményeknek megfelelni nem akaró, szándékosan félrevezető méréseit,

ám azok az átlagolt eredményei mégis alatta vannak a Fideszének. Igaz, csak egy százalékkal, de szélbalos, brüsszelita Politicónál ez oly hatalmas, hogy felér a Csomolungma legmagasabb pontjáig. És az is megeshet, hogy semmi jobb ötlet nem jutott eszükbe annál, minthogy Orbán Viktor igyekezzenek alázni, még akkor is, ha az egész úgy alaptalan mocskosság, ahogy van.

Mocsokság akkor is, ha Magyar Péternek – a Hotel Lentulaiból, Nagy Józseftől tudjuk – feltűnően gondozott, manikűrözött keze van. Talán a lába is pedikűrözött, mert neki különösen ápoltnak kell lennie, amikor a diszkóban csúszik-mászik a fiatal lányok lába között, és manikűrözött kezével telefont lop. De miután mocskos eszközökkel harcol, hiába mosná tisztára a kezét, a lelke akkor is szennyes marad. Mint ahogy a szája is az, amivel Telkes nevű embere megfogalmazta szemkikerekítően undorító üzenetét.