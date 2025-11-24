Megtört a jég: Trump bejelentette, mikor fog találkozni a kínai elnökkel

Felrobbantotta az internetet Trump sejtelmes üzenete: ezt írta az amerikai elnök a béketárgyalásokkal kapcsolatban!
„Isten áldja Amerikát!” – fogalmazott az amerikai elnök.
Eredményes tárgyaláson van túl Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
Az amerikai elnök sikeresnek nevezte a tárgyalást, amelynek során több témát is megvitattak, mint például Ukrajna helyzetét. A tárgyalás legnagyobb eredménye, hogy már azt is közölte Trump, mikor fog találkozni a kínai elnökkel.
A találkozóra előreláthatóan áprilisban fog sor kerülni Pekingben.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Donald Trump egy bizakodó bejegyzést tett közzé, amelyben óvatos reményt fogalmazott meg az ukrajnai béketárgyalásokkal kapcsolatban.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP