Megtört a jég: Trump bejelentette, mikor fog találkozni a kínai elnökkel

2025. november 24. 21:25

Eredményes tárgyaláson van túl Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

2025. november 24. 21:25
Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Az amerikai elnök sikeresnek nevezte a tárgyalást, amelynek során több témát is megvitattak, mint például Ukrajna helyzetét. A tárgyalás legnagyobb eredménye, hogy már azt is közölte Trump, mikor fog találkozni a kínai elnökkel.

A találkozóra előreláthatóan áprilisban fog sor kerülni Pekingben.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Donald Trump egy bizakodó bejegyzést tett közzé, amelyben óvatos reményt fogalmazott meg az ukrajnai béketárgyalásokkal kapcsolatban.

tapir32
2025. november 24. 21:38
A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme.
