Megkapta a magáét a Fidesz (»az összevissza hazudozó Lázár», »Orbán Balázs az ország leggyávább embere«, »ha már olyan bátor brüsszeli utcai harcos Orbán Viktor«), a műsorvezető (»majd válaszolok a kérdésére is«, »mintha Ön nem ebben az országban élne«, »legközelebb majd egyeztetjük, hogy miről szabad beszélni és miről nem«) és a csatorna is (»még fizetnek is Önök, hogy itt elmondják a kormányzati propagandát«). Ezt az interjút elnézve sokakban az az érzet támadhat, hogy a Tisza elnöke inkább tekinthető egy kontrollfüggő mikromenedzsernek, aki nem hagy önállóságot a körülötte dolgozóknak, nem tud feladatokat delegálni, mindenbe bele akar szólni, mindent közvetlenül akar irányítani, de közben nem látja a fától az erdőt, hiányoznak a távlatok.

Egyértelmű, hogy egy ország irányítását nem lehet ilyen alacsony horizonton elvégezni (az Európai Unió is nyögi annak a hiányát, hogy már évek óta nincsenek stratégiában gondolkodó vezetői). Le kell azonban szögezni, hogy választást ettől még lehet nyerni, a gondok utána kezdődnek majd.”

