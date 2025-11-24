Ft
11. 24.
hétfő
Megbosszulhatja magát a Tisza Párt döntése, miközben a Fidesz diktálja a tempót

Megbosszulhatja magát a Tisza Párt döntése, miközben a Fidesz diktálja a tempót

2025. november 24. 08:28

A Tisza elnöke inkább tekinthető egy kontrollfüggő mikromenedzsernek, aki nem látja a fától az erdőt.

2025. november 24. 08:28
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„A kormányfő érezhetően élvezte a beszélgetést. Közlékenyen és szokatlanul feldobódva válaszolt végig az interjú során.

Precízen reagált a kérdésekre, nem terelte a szót más irányba. Mondott erősen vitatható dolgokat – például az elnöki rendszer esetleges hazai bevezetése kapcsán –, de ezzel együtt még az elszánt kritikusai is azt láthatták, hogy itt egy komoly politikai sakkjátékossal zajlik az eszmecsere, akinek a fejében minden mindennel összefügg, több lépéssel előre gondolkodik és hatalmas a tapasztalati tőkéje. Nem sablonválaszokat ad és rengeteg a közölnivalója.

Magyar Péter szintén járt ebben a műsorban – vele indították el –, de mivel az már több mint egy hónappal ezelőtt történt, ezért inkább egy olyan szereplésnél időznék el egy kicsit, ami gyakorlatilag párhuzamosan történt az Orbán-interjúval. A Tisza elnöke az Egyenes beszédben Szöllősi Györgyi vendégeként szerepelt, amely megjelenés ugyancsak bővelkedett a tanulságokban. (Megjegyzem, hogy mindkét műsorvezető jól vizsgázott. Felkészülten kérdeztek, tisztelettel, de nem alázatosan beszéltek a beszélgetőpartnerrel és nem legyőzni akarták a riportalanyt, hanem a véleményét akarták megtudni.) Magyarnak ez inkább hazai pályának számított a baloldali-ellenzéki beállítottság miatt, hiszen nem szokott a másik oldalhoz kötődő sajtónak nyilatkozni.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza vezetője nem fukarkodott a szavakkal, viszont annál szerényebb mondanivaló bújt meg a sok-sok beszéd mögött. Rutinosabban mozog most már a nyilvánosság előtt, de meglepő a tartós sértett pozíció, ahonnan gyakori becsmérléssel és gúnyolódással reagál a világra.

Megkapta a magáét a Fidesz (»az összevissza hazudozó Lázár», »Orbán Balázs az ország leggyávább embere«, »ha már olyan bátor brüsszeli utcai harcos Orbán Viktor«), a műsorvezető (»majd válaszolok a kérdésére is«, »mintha Ön nem ebben az országban élne«, »legközelebb majd egyeztetjük, hogy miről szabad beszélni és miről nem«) és a csatorna is (»még fizetnek is Önök, hogy itt elmondják a kormányzati propagandát«). Ezt az interjút elnézve sokakban az az érzet támadhat, hogy a Tisza elnöke inkább tekinthető egy kontrollfüggő mikromenedzsernek, aki nem hagy önállóságot a körülötte dolgozóknak, nem tud feladatokat delegálni, mindenbe bele akar szólni, mindent közvetlenül akar irányítani, de közben nem látja a fától az erdőt, hiányoznak a távlatok.

Egyértelmű, hogy egy ország irányítását nem lehet ilyen alacsony horizonton elvégezni (az Európai Unió is nyögi annak a hiányát, hogy már évek óta nincsenek stratégiában gondolkodó vezetői). Le kell azonban szögezni, hogy választást ettől még lehet nyerni, a gondok utána kezdődnek majd.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

