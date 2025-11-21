Ft
Orbán Rónai Egon ATV kolléga

Halálos fenyegetéseket kap az ATV műsorvezetője az Orbán-interjú óta

2025. november 21. 07:43

A beszélgetés több mint egymilliós megtekintést ért el, de szélsőséges reakciók követték.

2025. november 21. 07:43
null

Nem tűri el az ATV, hogy az egymilliós nézettségű Orbán-interjút készítő Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap az interneten – adta hírül a csatorna, amelyik minden ilyen esetben feljelentést tesz. 

Megjegyezték, a miniszterelnökkel készült nagyinterjú már több mint egymillió megtekintésnél jár, azonban a reakciók rá szélsőségesek voltak, az új jogszabályok értelmében pedig Rónai védelmében feljelentés tesznek.

A sikert beárnyékolja, hogy a műsorvezetőt félelmetes indulatokat tükröző, durva támadások érik, sőt, halálos fenyegetéseket is kapott – említi meg a Blikk.

A bulvárlapnak az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd kijelentette, élnek a Büntető törvénykönyvben január 1. óta szereplő, az internetes agresszióról szóló passzus adta lehetőségekkel, és minden ilyen esetben feljelentést tesznek.

Az, hogy a közösségi médiában a legszélsőségesebb pozitív és negatív reakciók jönnek, mára már a munkánk részévé vált. Itt a mennyiség az, ami kiugró”

– fogalmazott még a múlt héten Rónai Egon, azóta viszont a helyzet elfajult.

Az ATV vezetése szerint a műsorvezető nemcsak a közösségi oldalára írt privát üzenetekben, hanem nyilvánosan is kapott durva fenyegetéseket. A csatorna munkatársait az szomorította el a legjobban, amikor azzal szembesültek, hogy más lapnál dolgozó kollégák is megfogalmaztak olyan kijelentéseket, amelyek az ATV vezetése szerint kimerítik a bűncselekmény fogalmát.

„Rónai meg most nyilván fél méterrel a föld felett jár, a pályafutása tetőpontjának tartja, hogy időtlen-idők óta ő lett az első »ellenzéki«, akivel Orbán szóba állt, ahelyett, hogy egy végigmanipulált szakmai élet csúcsára jutva, a felismeréstől gyötörve főbe lőné magát, vagy legalább beadná a felmondását” – írta Bruck András, az Élet és irodalom egyik publicistája a nyilvános posztjában, amely miatt a Rónai Egon alkalmazó csatorna vezérigazgatója, Németh S. Szilárd úgy döntött, jogi lépéseket tesz.

A csatorna a Büntető törvénykönyv január elseje óta érvényben lévő, 332/A szabályát veszi alapul, amely szerint aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos, halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Nyitókép: Facebook

