fegyverkezés fegyveres konfliktus Románia

Leadta a vészjelzést Románia, a legrosszabbra készülnek

2025. november 24. 21:03

Kőkeményen ráfekszenek a fegyverkezésre.

2025. november 24. 21:03
null

Romániának fel kell készülnie a határai közelében zajló súlyos fegyveres konfliktus elhúzódására, az ezzel járó kockázatok kezelésére, és erősítenie kell nemzeti ellenállóképességét – állapította meg a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2026-ra szóló kockázatelemzése, amelyet hétfői ülésén vitatott meg a nemzetbiztonsági testület.

A számos témát érintő, több mint háromórás tanácskozás után kiadott közleményben a román elnöki hivatal úgy értékelte:

növelni kell a román hadsereg harci képességét, és fel kell gyorsítani a román védelmi ipar „újjáélesztését”, azokkal a kiképzési és haderőfejlesztési programokkal összhangban, amelyeket Románia a többi NATO- és EU-tagállammal közösen bonyolít le.

A reakcióképesség javítása a hadsereg alkotmányos, és a nemzetközi partnerekkel szemben is vállalt kötelezettsége, amihez elengedhetetlen a jól képzett aktív és tartalékos katonák számának növelése – állapította meg a dokumentum.

Brutális pénzösszeg a hadseregnek

A CSAT hétfői ülése jóváhagyta az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében lehívható, 16,7 milliárd eurót közelítő hitelkeret felhasználásáról szóló román pályázatot, amelyet a héten továbbítanak Brüsszelnek. Az összeg 75 százalékát Románia a haderő, közbiztonság és polgári védelem erősítéséhez szükséges felszerelések beszerzésére akarja fordítani, azzal a feltétellel, hogy a legjelentősebb projekteknél – szuverenitási és nemzetbiztonsági megfontolásból –

legalább 50 százalékban a hazai gyártás is kikötés legyen.

A keretösszeg maradék 25 százalékából a keleti országrészben épülő A7-es autópályát építenék tovább Pascanitól az ukrán (Siret), illetve a moldovai (Ungheni) határig.

A CSAT elfogadta a májusban megválasztott Nicusor Dan államfő megbízatásának időszakára vonatkozó, 2025-2030 közötti védelmi stratégia tervezetét. Az elnöki hivatal honlapján november 12-én közzétett, és első ízben közvitára bocsátott 40 oldalas nemzetbiztonsági dokumentum véglegesítésénél figyelembe vették a beérkezett javaslatokat is.

Az új védelmi stratégiát szerdán terjeszti elfogadásra a parlament elé Nicusor Dan államfő.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

