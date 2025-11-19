Teljesen kiakadtak a románok, hogy kulcsfontosságú területen függenének Magyarországtól

Románia Lynx (Hiúz) harcjárművek vásárlását tervezi az IFV-program keretében, ám Bukarest egyelőre még nem döntött a beruházásról. A gyalogsági harcjárműveket az Európai Unió új eszközén, a SAFE-en keresztül finanszíroznák, amely kedvező hitellehetőség, ugyanakkor felvétele hosszú időre meghatározná Románia katonai és ipari fejlődését. A románokat azonban nem elsősorban az eladósodás aggasztja, hanem az, hogy a harcjárművek gyártása és fenntartása részben Magyarországon történne, ami potenciális ipari függőséget alakíthat ki Budapesttel szemben – számolt be a Defense Romania hírportál.

A románok nem akarnak Magyarországtól függni

Forrás: Axel Heimken / AFP

Románia szempontjából sürgető kérdés a hadsereg és a katonai eszközök mielőbbi modernizációja, de nem biztos, hogy hajlandóak megfizetni azt az árat, amelyet ez politikai, gazdasági és stratégiai szempontból jelenthet.