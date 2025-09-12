Ft
Hiúz Rheinmetall háború harcjármű robot változat drónvadász rakéta Ukrajna magyar honvédség

Londonban mutatták be a Magyar Honvédség legújabb harcjárművét – robotokat is képes elpusztítani (VIDEÓ)

2025. szeptember 12. 16:52

A drónvadász KF41-es a megfelelő válasz a harctereken megjelent legújabb fenyegetésre – hangsúlyozta a német gyártó, a Rheinmetall.

2025. szeptember 12. 16:52
null

A héten láthatta először a nagyközönség a német Rheinmetall cég különleges harcjárművét, a KF41 Lynx (Hiúz) Skyranger változatát – írta az Infostart. A lap a gyártót idézve közölte, hogy a drónvadász KF41-es a megfelelő válasz a harctereken megjelent legújabb fenyegetésre: 

olcsón és hatékonyan képes pusztítani akár a tömegesen támadó robotokat és a precíziós csapásmérő eszközöket.

Az Infostart összeállításában ismertette, hogy a KF41 lánctalpasra telepítették a vállalat Skyranger 35 jelű légvédelmi rendszerét, amelyben összeépítették a felderítéshez és tűzvezetéshez szükséges elektronikai eszközöket egy nagy tűzgyorsaságú, 35 milliméteres gépágyúval. 

Hozzátették, hogy a KDG 35/1000-es fegyver különlegessége, hogy úgynevezett programozható lőszereket tüzel. A cél közelében robbanó gránátok repeszfelhővel szórják be azt akárcsak egy termetes sörétes puska. Ez pedig képes végzetesen megrongálni a drónt vagy az irányított rakétát, ami vagy felrobban, vagy lezuhan. 

A próbalövészeteken legfeljebb két-három gránát elég volt ahhoz, hogy végezzenek egy-egy támadó drónnal

– hangsúlyozták.

Olcsó és hatékony megoldás

A Rheinmetall szerint az új drónvadász rendkívül hatékony még a kicsi, gyorsan és alacsonyan repülő robotok ellen is. A cikkben arra is rámutattak, hogy a Skyranger emellett olcsó megoldást is jelent, mivel a 35 mm-es lőszer ára töredéke annak, amibe egy légvédelmi rakéta kerül.

Kitértek arra is, hogy a már említett integrált felderítőrendszer aktív, fázisvezérlésű (AESA) radarja, infravörös érzékelői, nappali és éjszakai kamerái, valamint lézeres távolságmérője lehetővé teszik a körkörös figyelést bármelyik napszakban. A komplexum arra is képes, hogy egyszerre akár több, gyorsan mozgó veszélyforrást azonosítson és kövessen. sőt, a tűzvezetés még akkor is pontosan működik, ha az ellenség intenzív elektronikai zavarást alkalmaz, vagy nincs lehetőség a műholdas navigációra – sorolták.

Időszerű volt a fejlesztés

Az Infostart utalt Army Recognition írására is, mely szerint szerint a Rheinmetall fejlesztése stratégiai szempontból rendkívül időszerű, hiszen az ukrajnai háború alaposan átformálta a hadviselést. A drónok tömeges megjelenése ugyanúgy kiszolgáltatottá tette a front mögött utánpótlást szállító menetoszlopokat, mint a tüzérségi állásokat, vagy az első vonalakban manőverező tankokat – tették hozzá.

Viszont az olcsó és könnyen gyártható robotok ellen teljesen értelmetlen drága, lassan előállítható légvédelmi rakétákat bevetni, ráadásul ezek egy bizonyos távolságon belül már nem is alkalmazhatók. Így szükség volt tehát egy alacsony költséggel üzemeltethető, kifejezetten rövid távolságokon belül hatékony védelmi fegyverre. Mint kiderült, a német, az osztrák és a dán haderőben jelenleg is folyik a Skyranger fegyvertorony Boxer kerekes harcjárműre telepített változatának rendszeresítése – mutatott rá a portál.

A Magyar Honvédség is bevásárol

Összeállításukat azzal zárták, hogy lapértesülések szerint a Magyar Honvédség is tervezi a drónvadász Lynxek beszerzését. A 2023. december 15-én kötött, 30 millió eurós szerződés értelmében a Rheinmetall többek között vállalta, hogy kifejleszti a magyar igényekre szabott, légvédelmi KF41 harcjárművet. 

Az alapváltozatú lövészpáncélossal megegyező, 30 mm-es gépágyúval felszerelt Skyranger 30-asok még 2 vagy 4 darab kis hatótávolságú, Mistral légvédelmi rakétát is hordoznak majd. A gépágyú maximális lőtávolsága 2500-3000 méter, a rakéták pedig 8 kilométerre lévő célokat támadhatnak. A német cég azt ígéri, hogy az új fegyver 2025 végére, vagy legkésőbb 2026 elejére elérheti a teljes hadrafoghatóságot – emelték ki a cikkben.

Az említett járműről készült videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

namivan-2
2025. szeptember 12. 17:24
Remek fegyver. Viszont a drónok lelövése akarat kérdése is. Szerencsére az ukrán barát Szendi Romulusz nem adhat már parancsot: Majd a Horvátok lelövik a drónt, kíméljük az ukrán technikát!
gyzoltan-2
2025. szeptember 12. 17:09
A hadseregfejlesztés területén alapos elmaradásban vagyunk, nem rendelkezünk a szükségesnek látszó elrettentő erővel! Ennél több kell! Így minden fejlesztés örvendetes! -de, mint írtam, több kell! -és kell, nélkülözhetetlen, a sorozott sorállomány! -tekintettel a fegyelemre, önfegyelemre.., mely jótékonyan hathat vissza a társadalomra!
massivement-4
2025. szeptember 12. 17:02
Mit fog ehhez szólni Orbán Balázs? Ja, várjál, mi úgyse le lövünk szovjet drónokat. Éljen a békeháború!
