Londonban mutatták be a Magyar Honvédség legújabb harcjárművét – robotokat is képes elpusztítani (VIDEÓ)

A héten láthatta először a nagyközönség a német Rheinmetall cég különleges harcjárművét, a KF41 Lynx (Hiúz) Skyranger változatát – írta az Infostart. A lap a gyártót idézve közölte, hogy a drónvadász KF41-es a megfelelő válasz a harctereken megjelent legújabb fenyegetésre:

olcsón és hatékonyan képes pusztítani akár a tömegesen támadó robotokat és a precíziós csapásmérő eszközöket.

Az Infostart összeállításában ismertette, hogy a KF41 lánctalpasra telepítették a vállalat Skyranger 35 jelű légvédelmi rendszerét, amelyben összeépítették a felderítéshez és tűzvezetéshez szükséges elektronikai eszközöket egy nagy tűzgyorsaságú, 35 milliméteres gépágyúval.

Hozzátették, hogy a KDG 35/1000-es fegyver különlegessége, hogy úgynevezett programozható lőszereket tüzel. A cél közelében robbanó gránátok repeszfelhővel szórják be azt akárcsak egy termetes sörétes puska. Ez pedig képes végzetesen megrongálni a drónt vagy az irányított rakétát, ami vagy felrobban, vagy lezuhan.