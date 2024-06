Ebben az erdőben sem esik messze az alma a fájától – moziban A figyelők

Nyitókép: Intercom

Mina (Dakota Fanning) olyan erdőbe tévedt, ahonnan nincs kiút, és ahol éjszaka borzalmas teremtmények, egy üvegfalon keresztül lesik az egyedüli, bevehetetlen erődnek tűnő épületben élők minden mozdulatát.

Vagy ha éppen nem, akkor kiszavaznak valakit a túl valóságos reality-ből. Avagy apró darabokra tépik, de a hangok alapján előbb jól meg is kínozzák szerencsétlent.

Így hát Mina, aki csak véletlenül keveredett a legendákból ismert ír erdőbe, miközben egy papagájt kellett volna leszállítania a megrendelő állatkertnek, úgy dönt, hogy nem adja fel olyan könnyen, és kideríti hogyan hagyhatja el a veszélyes vidéket.

Misztikus katyvasz

A koncepció nem rossz. Egy darabig velünk is van a tipikus WTF-érzés, hogy most mi a jó franc történik, és nemcsak a Lost vagy a Kiút sorozatok jutnak eszünkbe, de az ír, 2019-es A gyermek emléke is felszínre bukkanhat, hiszen A figyelők simán lehetne The Hole in the Ground 2. Ami alapvetően nem dicséret, mert hát folytatásból és másolatból annyi akad, mint égen a csillag,

de legalább a hangulat egy darabig a helyén van, míg próbáljuk megfejteni, hogy mi történik,

mi állhat az események hátterében. Ez a titok egy darabig megágyaz a feszültségnek és az atmoszférának, de a játékidő legvégéig sajnos így sem tart ki a puskapor.

Egyfelől végig marad egy hiányérzet, hiába a rejtély, hiába az egész jó, bár nem túl emlékezetes zene, vagy éppen a korrekt fényképezés. Nem esik le az állunk, teljesen nem ragad magával a cselekmény, ami simán lehet a színészek és így a rendező hibája. Az biztos, hogy a varázslat nem jön létre, még ha néha úgy is érezzük, hogy ez igen, ez jó lesz. A végére a csattanó is idejekorán kikövetkeztethető, míg a hátteret adó mítosz túl soknak, mégis kidolgozatlannak érződik. Ráadásul a lények sem túl emlékezetesek:

A figyelők a sokadik film a sorban, aminél jellegtelen, megnyúlt humanoidok próbálják kevés sikerrel a nézőre hozni a frászt.

De legalább nem röhögünk a Goofy-figurákon, mint Cage új mozijában.