11. 25.
kedd
Tisza Párt Politico Fidesz

Elképesztő, szakmaiatlan és nagyon ciki!

2025. november 24. 18:24

Egy év után Fidesz vezetést mutatott a Politico grafikonja, de már javították is a tévedést.

2025. november 24. 18:24
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Facebook

„Már korrigálta is hétvégi »hibáját« a brüsszeli Politico. Egy év után Fidesz vezetést mutatott a grafikonjuk, de egy napon belül már javították is a tévedést. Hogyan? 

Ezt figyeljék: a Fidesz előnyt mérő Társadalomkutató és Alapjogokert Központ mérését kivették az összesítésből, az utóbbi választásokon gigantikus benézéseket produkáló Publicus – aki most is hatalmas Tisza előnyt mér – pedig bekerült az adatsorba. És voilá, már meg is van a kívánt eredmény, újra jelentősen a Tisza vezet, mindenki megnyugodhat. Mert ami nem szabad, az nem is lehet. Elképesztő, szakmaiatlan és nagyon ciki!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez volt az eredeti eredmény
...és erre javították

Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. november 24. 23:36
hát ilyen szerencséje van a baloldalnak 4 évig vezetnek aztán hirtelen zárul az olló tavaszonként
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. november 24. 23:18
..és a kormánypártiak a birkák. Aha.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 24. 22:10
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború megelőzése, elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát.
Válasz erre
2
0
zsanett-kúnrum
2025. november 24. 22:08
Nem gondolom, hogy ez a tévedés cuki lenne.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!