Hiba csúszott a gépezetbe, de a Politico rögtön korrigált, hogy Magyar Péter kedvére tegyen
Sikerült a 2022-es választási eredményeket legpontosabb prognosztizáló intézet adatait törölni.
Egy év után Fidesz vezetést mutatott a Politico grafikonja, de már javították is a tévedést.
„Már korrigálta is hétvégi »hibáját« a brüsszeli Politico. Egy év után Fidesz vezetést mutatott a grafikonjuk, de egy napon belül már javították is a tévedést. Hogyan?
Ezt figyeljék: a Fidesz előnyt mérő Társadalomkutató és Alapjogokert Központ mérését kivették az összesítésből, az utóbbi választásokon gigantikus benézéseket produkáló Publicus – aki most is hatalmas Tisza előnyt mér – pedig bekerült az adatsorba. És voilá, már meg is van a kívánt eredmény, újra jelentősen a Tisza vezet, mindenki megnyugodhat. Mert ami nem szabad, az nem is lehet. Elképesztő, szakmaiatlan és nagyon ciki!”
Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP