Ezt figyeljék: a Fidesz előnyt mérő Társadalomkutató és Alapjogokert Központ mérését kivették az összesítésből, az utóbbi választásokon gigantikus benézéseket produkáló Publicus – aki most is hatalmas Tisza előnyt mér – pedig bekerült az adatsorba. És voilá, már meg is van a kívánt eredmény, újra jelentősen a Tisza vezet, mindenki megnyugodhat. Mert ami nem szabad, az nem is lehet. Elképesztő, szakmaiatlan és nagyon ciki!”