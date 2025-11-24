Cser-Palkovics András nem fogta vissza magát: nyílt levélben küldött kemény üzenetet Magyar Péternek

Nagy bejelentést tett Székesfehérvár polgármestere
Székesfehérvár önkormányzata kiírta a pályázatot a Videoton FC értékesítésére.
Ezt nem hagyhatta figyelmen kívül a Tisza Párt elnöke, és nem is hagyta.
Cser-Palkovics András levélben figyelmeztette Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, hogy a november 30-i, Székesfehérvárra tervezett nagygyűlésük időpontja egybeesik a város hagyományos adventi programjaival.
A polgármester szerint fontos lenne úgy megválasztani a helyszínt vagy az időpontot, hogy a politikai rendezvény ne zavarja a több évtizedes ünnepi eseményeket. Hangsúlyozta: a város készen áll az egyeztetésre, hogy elkerülhetők legyenek az ütközések. A teljes levelet itt olvashatják:
„Tisztelt Elnök Úr!
Értesüléseim szerint az Ön pártja november 30-án délután, 16 órára politikai nagygyűlést tervez Székesfehérvárra. A pártok közötti versenynek természetesen részét képezik a politikai rendezvények is, emellett tartom, amit nyáron, előző ilyen jellegű rendezvénye kapcsán mondtam: Fehérvár mindenkit, Önöket is tisztelettel fogadja, azonban fel kell hívjam a figyelmét néhány fontos körülményre!
Bár nincs pontos információm arról, hogy konkrétan hol kívánják megtartani rendezvényüket, tájékoztatnom kell Önt, hogy a meghirdetett időpont Advent első vasárnapja. Városunkban minden évben ezen a napon, késő délután történik hagyományos rendezvényeink keretében az első gyertya meggyújtása a város adventi koszorúján, valamint a karácsonyi fények felkapcsolása. Ezek közel három évtizedes hagyományok, melyek függetlenek a polgármesterek személyétől. Emellett zajlik már az adventi vásár is, ami érinti a történelmi belvárosunk jelentős részét.
Kérem tehát Önöket, hogy a rendezvényük helyszínének – vagy időpontjának – megválasztásakor, valamint a hatósághoz tett bejelentés és a közterület-használati engedély benyújtásakor ezt vegyék figyelembe. Természetesen a városi programok szervezői egyeztetésre is nyitottak, amennyiben Önök ezt igénylik.
Biztos vagyok abban, hogy egy kis jószándékkal megtalálható az a helyszín, ahol az Önök politikai nagygyűlése és Fehérvár közösségének adventi programjai nem ütköznek.
Tisztelettel:
dr. Cser-Palkovics András”
Magyar Péter választát ide kattintva olvashatja el.
Ezt is ajánljuk a témában
Székesfehérvár önkormányzata kiírta a pályázatot a Videoton FC értékesítésére.
Nyitókép: Facebook