Cser-Palkovics András nem fogta vissza magát: nyílt levélben küldött kemény üzenetet Magyar Péternek

„Tisztelt Elnök Úr!

Értesüléseim szerint az Ön pártja november 30-án délután, 16 órára politikai nagygyűlést tervez Székesfehérvárra. A pártok közötti versenynek természetesen részét képezik a politikai rendezvények is, emellett tartom, amit nyáron, előző ilyen jellegű rendezvénye kapcsán mondtam: Fehérvár mindenkit, Önöket is tisztelettel fogadja, azonban fel kell hívjam a figyelmét néhány fontos körülményre!

Bár nincs pontos információm arról, hogy konkrétan hol kívánják megtartani rendezvényüket, tájékoztatnom kell Önt, hogy a meghirdetett időpont Advent első vasárnapja. Városunkban minden évben ezen a napon, késő délután történik hagyományos rendezvényeink keretében az első gyertya meggyújtása a város adventi koszorúján, valamint a karácsonyi fények felkapcsolása. Ezek közel három évtizedes hagyományok, melyek függetlenek a polgármesterek személyétől. Emellett zajlik már az adventi vásár is, ami érinti a történelmi belvárosunk jelentős részét.

Kérem tehát Önöket, hogy a rendezvényük helyszínének – vagy időpontjának – megválasztásakor, valamint a hatósághoz tett bejelentés és a közterület-használati engedély benyújtásakor ezt vegyék figyelembe. Természetesen a városi programok szervezői egyeztetésre is nyitottak, amennyiben Önök ezt igénylik.

Biztos vagyok abban, hogy egy kis jószándékkal megtalálható az a helyszín, ahol az Önök politikai nagygyűlése és Fehérvár közösségének adventi programjai nem ütköznek.

Tisztelettel:

dr. Cser-Palkovics András”