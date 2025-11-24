Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Székesfehérvár Tisza Párt Dr Cser-Palkovics András advent Magyar Péter

Cser-Palkovics András nem fogta vissza magát: nyílt levélben küldött kemény üzenetet Magyar Péternek

2025. november 24. 12:25

Ezt nem hagyhatta figyelmen kívül a Tisza Párt elnöke, és nem is hagyta.

2025. november 24. 12:25
null

Cser-Palkovics András levélben figyelmeztette Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, hogy a november 30-i, Székesfehérvárra tervezett nagygyűlésük időpontja egybeesik a város hagyományos adventi programjaival. 

A polgármester szerint fontos lenne úgy megválasztani a helyszínt vagy az időpontot, hogy a politikai rendezvény ne zavarja a több évtizedes ünnepi eseményeket. Hangsúlyozta: a város készen áll az egyeztetésre, hogy elkerülhetők legyenek az ütközések. A teljes levelet itt olvashatják: 

„Tisztelt Elnök Úr!

 

Értesüléseim szerint az Ön pártja november 30-án délután, 16 órára politikai nagygyűlést tervez Székesfehérvárra. A pártok közötti versenynek természetesen részét képezik a politikai rendezvények is, emellett tartom, amit nyáron, előző ilyen jellegű rendezvénye kapcsán mondtam: Fehérvár mindenkit, Önöket is tisztelettel fogadja, azonban fel kell hívjam a figyelmét néhány fontos körülményre!

 

Bár nincs pontos információm arról, hogy konkrétan hol kívánják megtartani rendezvényüket, tájékoztatnom kell Önt, hogy a meghirdetett időpont Advent első vasárnapja. Városunkban minden évben ezen a napon, késő délután történik hagyományos rendezvényeink keretében az első gyertya meggyújtása a város adventi koszorúján, valamint a karácsonyi fények felkapcsolása. Ezek közel három évtizedes hagyományok, melyek függetlenek a polgármesterek személyétől. Emellett zajlik már az adventi vásár is, ami érinti a történelmi belvárosunk jelentős részét. 

 

Kérem tehát Önöket, hogy a rendezvényük helyszínének – vagy időpontjának – megválasztásakor, valamint a hatósághoz tett bejelentés és a közterület-használati engedély benyújtásakor ezt vegyék figyelembe. Természetesen a városi programok szervezői egyeztetésre is nyitottak, amennyiben Önök ezt igénylik. 

 

Biztos vagyok abban, hogy egy kis jószándékkal megtalálható az a helyszín, ahol az Önök politikai nagygyűlése és Fehérvár közösségének adventi programjai nem ütköznek.

 

Tisztelettel: 

 

dr. Cser-Palkovics András”

Magyar Péter választát ide kattintva olvashatja el. 

Nyitókép: Facebook 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 24. 13:26 Szerkesztve
Cser-Palkovics András elmehet az anyjába👍👍👍 Az auchan körforgalom drámai helyzetére még sikerült az új mömax-szal feltenni az ire a pontot.🤣🤣😆🤦‍♂️ Köszi faszfej m7 le és feljáró ,auchan euronics,aldi,tökömbököm autósbolt,fingombingom ruházati bolt.ipari park.Mind ez egy helyen😆🤣✌Megoldás a forgalom és dugok csökkentésére nulla azaz zéró.🤣🤣✌✌
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. november 24. 13:20
Poloska proli, arrogáns, kioktató! Tűrhetetlen! Hitler es Sztalin urak voltak ehhez a csörgősipkashoz kepest. Ez, mint kormanyfő? Kepzeljünk el talalkozót Trumppal es ezzel a 00-val!
Válasz erre
1
0
szantofer
2025. november 24. 13:18
Magyar Péter meg válaszolt. oszt jó napot
Válasz erre
0
1
cukigomboc
2025. november 24. 12:57
"kemény üzenetet küldött": megkérte, hogy egyeztessenek. bravó, mandiner, ebben a mínuszos hírben is hozzátok a nyomorúságos formátokat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!