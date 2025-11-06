Nagy bejelentést tett Székesfehérvár polgármestere

A témában tartott sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester (Fidesz) elmondta: a pályázat feltételeit úgy igyekeztek kialakítani, hogy a lehető legtöbb komoly, tőkeerős érdeklődő számára lehetőség nyíljon az ajánlattételre, a potenciális vásárlásra. A pályázat kétfordulós, és azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár emblematikus futballklubja hozzáértő, gondoskodó és biztos kezekbe kerüljön – tette hozzá.

A városvezető kiemelte, a pályázók szakmai kompetenciáját és a csapat iránti elköteleződését azzal kívánják felmérni, hogy a potenciális vevőnek be kell mutatnia egy átfogó koncepciót a felnőtt, profi csapatra, az utánpótlás-nevelésre, a szurkolókkal való kapcsolatra, névre, címerre, illetve a Sóstói Stadionra és a hozzátartozó infrastruktúrára vonatkozóan. Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján, továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.