09. 19.
péntek
NB II Cser-Palkovics András Fehérvár Videoton

Cser-Palkovics András: Döntött a közgyűlés, pályázatot írnak ki a Videoton értékesítésére

2025. szeptember 19. 10:18

Cser-Palkovics András beszámolt a pénteki közgyűlés eredményeiről. Eszerint pályázatot írnak ki a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár értékesítésére.

2025. szeptember 19. 10:18
null

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán beszámolt a pénteki közgyűlés eredményeiről. A Facebook-bejegyzésében – amelyet tartalmi változtatás nélkül közlünk – arról írt, hogy döntöttek a Videoton FC Fehérvár értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

Döntés született a Videoton FC Fehérvár jövője kapcsán
Döntés született a Videoton FC Fehérvár jövője kapcsán (Fotó: Dr. Cser-Palkovics András/Facebook)

Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy idényre, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról. 

Ezzel rövidesen a több fordulós kiválasztási folyamat is megkezdődhet, bízom benne, hogy megtaláljuk azt az új tulajdonost, aki hosszú távon is képes lesz biztosítani csapatunk jövőjét. Több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte részvételi szándékát.”

A Videoton FC Fehérvár a másodosztályban is szenved

A gárda jelenleg a 16 csapatos NB II 13. helyén áll. Az első hat fordulóban csupán egy győzelmet aratott, emellett két döntetlen és három vereség a mérlege, így a feljutást érő helyen álló együttesek már most nyolc pontra vannak tőle. A székesfehérváriak vasárnap a Tiszakécskét fogadják.

Fotó:Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

