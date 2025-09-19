Cser-Palkovics András: Döntött a közgyűlés, pályázatot írnak ki a Videoton értékesítésére

Ennek nemcsak a fehérváriak fognak örülni: hatalmas bejelentést tett Cser-Palkovics András
Új korszak kezdődik Székesfehérváron.
Cser-Palkovics András beszámolt a pénteki közgyűlés eredményeiről. Eszerint pályázatot írnak ki a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár értékesítésére.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán beszámolt a pénteki közgyűlés eredményeiről. A Facebook-bejegyzésében – amelyet tartalmi változtatás nélkül közlünk – arról írt, hogy döntöttek a Videoton FC Fehérvár értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy idényre, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
Ezzel rövidesen a több fordulós kiválasztási folyamat is megkezdődhet, bízom benne, hogy megtaláljuk azt az új tulajdonost, aki hosszú távon is képes lesz biztosítani csapatunk jövőjét. Több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte részvételi szándékát.”
A gárda jelenleg a 16 csapatos NB II 13. helyén áll. Az első hat fordulóban csupán egy győzelmet aratott, emellett két döntetlen és három vereség a mérlege, így a feljutást érő helyen álló együttesek már most nyolc pontra vannak tőle. A székesfehérváriak vasárnap a Tiszakécskét fogadják.
Fotó:Vasvári Tamás/MTI/MTVA