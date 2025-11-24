Egyre kétségbeejtőbb állapotban van az egyik budapesti híd – a Fidesz válaszokat követel

„Amikor 2010-2012-ben felmérték az összes budapesti híd állapotát, akkor a szakemberek között azon ment a vita, hogy melyik híddal kezdjék, a Lánchíddal vagy a Petőfi híddal, mind a kettő ugyanolyan rossz állapotban volt. A legnagyobb baj a Petőfi hídnál, hogy maguk a tartószerkezetek, az alapszerkezetek korrodálódtak el rettenetesen” – idézte az Infostart Kőrösit.

A Petőfi híd 1980-ban esett át egy felújításon, azóta viszont eltelt 45 év, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év, tehát duplán kihordta már az élettartamát. Nagyon sok benne a rozsdásodás, a pályaszerkezetről befolyó víz. „Nem gondoljuk, hogy életveszélyes vagy balesetveszélyes lenne, nem prognosztizáljuk, hogy belátható időn belül le kell zárni, de ha előbb-utóbb nem történik a híddal semmi, akkor forgalomkorlátozás lesz szükséges” – mondta.

Mostanáig a Petőfi híd felújításának megtervezése sem történt meg, ami nagyjából 1 milliárd forintba kerülne. Emiatt legkorábban a 2030-as évek elején fejeződhetne be a híd felújítása, addigra pedig már az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik – mondta Kőrösi Koppány.

Az ügyben megszólalt Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője, aki azt írta közösségi oldalán, hogy