hídfelújítás Petőfi híd Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely

Egyre kétségbeejtőbb állapotban van az egyik budapesti híd – a Fidesz válaszokat követel

2025. november 24. 16:56

Karácsony Gergely évek óta halogatja a döntést.

Több fővárosi dunai hídnak is meg kellene kezdeni a felújítását, mert egyre rosszabb állapotban vannak – írja az Infostart a Budapest Műhely legfrissebb kutatásai alapján. 

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója elmondta, hogy a két legnagyobb forgalmú hidunk, az Árpád híd és a Rákóczi híd viszik el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz”.

„Egy jó erős karbantartással az Árpád híd még hosszú ideig szolgálhatna minket, viszont nagyon sok a korrózió a hídon, nagyon erősen oda kellene rá figyelni. A Rákóczi híd viszonylag fiatal, viszont az átadása óta nem került sor rajta felújításra. Nem igényli még a felújítást, 2011-re újrafestették, de sajnos a víz fölötti részeket nem, itt is viszonylag kisebb munkákkal megúszták” – mondta a szakember. 

A nemrég felújított Lánchíd kiváló állapotban van, bár Kőrösi Koppány szerint hibás döntés volt lezárni a közúti forgalom elől. A többi dunai híddal sincs jelenleg komolyabb probléma,

ez alól csak a Petőfi híd jelent kivételt.

„Amikor 2010-2012-ben felmérték az összes budapesti híd állapotát, akkor a szakemberek között azon ment a vita, hogy melyik híddal kezdjék, a Lánchíddal vagy a Petőfi híddal, mind a kettő ugyanolyan rossz állapotban volt. A legnagyobb baj a Petőfi hídnál, hogy maguk a tartószerkezetek, az alapszerkezetek korrodálódtak el rettenetesen” – idézte az Infostart Kőrösit. 

A Petőfi híd 1980-ban esett át egy felújításon, azóta viszont eltelt 45 év, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év, tehát duplán kihordta már az élettartamát. Nagyon sok benne a rozsdásodás, a pályaszerkezetről befolyó víz. „Nem gondoljuk, hogy életveszélyes vagy balesetveszélyes lenne, nem prognosztizáljuk, hogy belátható időn belül le kell zárni, de ha előbb-utóbb nem történik a híddal semmi, akkor forgalomkorlátozás lesz szükséges” – mondta.

Mostanáig a Petőfi híd felújításának megtervezése sem történt meg, ami nagyjából 1 milliárd forintba kerülne. Emiatt legkorábban a 2030-as évek elején fejeződhetne be a híd felújítása, addigra pedig már az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik – mondta Kőrösi Koppány.

Az ügyben megszólalt Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője, aki azt írta közösségi oldalán, hogy 

Karácsony Gergely évek óta halogatja a híd felújítását, ami így egyre borzalmasabb állapotban van.

Emlékeztetett, hogy a város egyik legforgalmasabb átkelőjéről van szó, naponta kilencven-százezer jármű halad át rajta, és az utolsó nagy felújítása pedig 45 éve volt. Ehhez képest ma sincsenek még engedélyköteles tervek a felújításra, de nem tűrhetünk több halasztást! – hívta fel a figyelmet, majd hozzátette: „A Fidesz-frakcióval folyamatosan próbáljuk napirenden tartani a híd kérdését, így kezdeményezzük, hogy Karácsony Gergely a legközelebbi Fővárosi Közgyűlésen számoljon be a híd állapotáról, és a felújítás becsült költségéről.”

A Fidesz előterjesztéséről szerdán tárgyal majd a közgyűlés.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

 

