Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország középosztály vélemény

A Tisza Párttal megérkezett a középosztály lázadása Magyarországra, de mégis nagyon magyaros módon

2025. november 24. 14:05

A tiszás jelölt-jelöltek elsősorban az a felső réteg, amely nemcsak politikai ambíciókkal rendelkezik, de amelynek Magyarországon kisebb vagyonkája, tehát valamekkora szabadsága és mozgástere is van hozzá, hogy belépjen a politikába.

2025. november 24. 14:05
null
Tóth Csaba Tibor
Tóth Csaba Tibor
Öt

„A Tisza éppen annyiban különbözik a brit társától amennyiben Magyarország nagyon más hely, mint a Brit-szigetek. Orbán Viktorral 2010-ben lényegében kormányra, uralomra került, majd a 2015-ös »menekültválsággal« megerősödött az a politikai irányvonal, amit Farage kíván a saját országában mint »rendszerváltást«. És hiába éli az Európai Unió történelmének legnehezebb időszakát az orosz–ukrán háború óta, Magyar Péter feltűnése és híveinek »burzsoá lázadása« az elit ellen meg éppen arra a militáns Európa-pártiságra épül, amit Orbán Viktor és a Fidesz másfél évtizede központi üzeneteként elutasít. Ahogyan a Reform Spanyolországban, sőt Thaiföldön nyaralgató keményvonalas szimpatizánsa azt gondolta, hogy az EU, a »baloldal« és a »woke-ok« mint az ország irányítói a brit mély strukturális válság fő okozói, úgy a Horvátországban, sőt Antalyán nyaraló keménymagos tiszások (vagy korábban Márki-Zay támogatói) meg azt gondolják: Orbán ki akar minket vinni az EU-ból, oroszpárti, és ez a magyar gazdasági gondok és válság fő oka.

Számos más példát lehetne még hozni az EU-ból a burzsoá ribillió és az elitellenesség ilyen házasságára. A felülről, a politikai és médiaelitből Senki Alfonznak csúfolt és méltatlanul lenézett próbálkozók megjelenése viszont elsősorban azt jelzi: ez a ribillió végső formájában megérkezett Magyarországra is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Ők adják ennek a politikai tömegmozgalomnak az arcélét, karakterét, ők választanak maguknak »bajnokot« Farage és Magyar személyében. Ez viszont azt is jelenti, hogy az ország többségét alkotók a magyar politika karakterére továbbra sincsenek – és a 2026-os választás eredményétől függetlenül nem is lesznek – döntő hatással. A főként bérből élőknek nincs saját pártja, csak olyan pártjaik, ahol vagy a vezetőréteg és a legvagyonosabbak ígérnek nekik jobb életet, vagy az éppen alattuk elhelyezkedő felső középosztály lázadói. A még náluk is rosszabb helyzetben lévők nagy mértékben függenek az államtól, a transzferektől, nyugdíjaktól és (a rossz állapotban, de létező) szociális ellátástól. E két utóbbi réteg (klasszikus politikusnyelven: »a nép«) most csak annyiban választhat, hogy az osztályvezetőt vagy a tulajdonost tartja-e szimpatikusabbnak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2025. november 24. 23:24
“A Tisza Párttal megérkezett a középosztály lázadása Magyarországra” Ajjaj, nem kéne inni a gyógyszerre.
Válasz erre
0
0
Cogito ergo sum
•••
2025. november 24. 21:58 Szerkesztve
"megérkezett a középosztály lázadása" Ráadásként TSCS-vel. 🤣🤣🤣🤣🤣 Nos ezen cím röhej. Milyen középosztály???????
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 24. 21:55
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, mi tett Zselenszkij és rezsimje és mi tett hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2025. november 24. 21:51 Szerkesztve
Büszkének kell lennünk Orbán Viktorra és a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük be az EU-ba Ukrajnát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!