Nagy vihart kavart Liverpoolban Szoboszlai posztja – de van rá magyarázat

Továbbra is nehezen térnek magukhoz a liverpooli szurkolók, miután bajnokcsapatuk sorozatban másodszor szenvedett háromgólos vereséget a labdarúgó Premier League-ben. A Manchester City után a Nottingham is komoly csapást mért a Vörösökre, de nem csak a pocsék forma miatt aggódnak az angol együttes rajongói, hanem Szoboszlai Dominik posztja is foglalkoztatja őket. Mint ismert, a Forest ellen ismét jobbhátvédként szerepelt a magyar válogatott csapatkapitánya.

Egyre többen követelik Arne Slot vezetőedző fejét, miután a holland folyamatosan megismétli a múltban elkövetett hibáit. Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülés miatti hiányzása miatt a szakember ismét a Pool legjobb formában lévő középpályásához nyúlt, hogy betömje a védelem jobb oldalán tátongó lyukat – írja a This is Anfield.