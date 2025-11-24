Nagy vihart kavart Liverpoolban Szoboszlai posztja – de van rá magyarázat

Szoboszlaiék újabb veresége után elfogyott a türelem Liverpoolban
Válságban a csapat.
A szurkolók nem kímélik Arne Slotot a csapat hullámvölgye miatt.
Továbbra is nehezen térnek magukhoz a liverpooli szurkolók, miután bajnokcsapatuk sorozatban másodszor szenvedett háromgólos vereséget a labdarúgó Premier League-ben. A Manchester City után a Nottingham is komoly csapást mért a Vörösökre, de nem csak a pocsék forma miatt aggódnak az angol együttes rajongói, hanem Szoboszlai Dominik posztja is foglalkoztatja őket. Mint ismert, a Forest ellen ismét jobbhátvédként szerepelt a magyar válogatott csapatkapitánya.
Egyre többen követelik Arne Slot vezetőedző fejét, miután a holland folyamatosan megismétli a múltban elkövetett hibáit. Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülés miatti hiányzása miatt a szakember ismét a Pool legjobb formában lévő középpályásához nyúlt, hogy betömje a védelem jobb oldalán tátongó lyukat – írja a This is Anfield.
Szoboszlai már ötször játszott ebben az idényben jobbhátvédként, és a Nottingham ellen is remekül megoldotta a feladatát, ám közben nagyon hiányzott a középpályáról.
Az egyetlen meccsre nevezett jobb oldali védő a kispadon ült, a 23 éves Calvin Ramsay volt, de miután ebben az évadban csak egyszer játszott, a Crystal Palace elleni rossz emlékű Ligakupa-találkozón, érthető, hogy nem neki szavazott bizalmat Slot.
A szurkolókat egyébként nem csak a csapat gyenge formája bosszantja, hanem az új biztonsági intézkedések is, amelyek miatt egyenként vizsgálták át őket a beléptetéskor, így 45 percig kellett sorban állniuk.
Már a vezetőedző állása a tét.
A Liverpool jelenleg a 11. helyen áll a Premier League-ben, és 11 ponttal van lemaradva a listavezető Arsenaltól, ezzel a címvédés reményei kezdenek teljesen szertefoszlani. Mikel Arteta gárdája jelenleg meccsenként 2,35 pontot szerez, amivel 89 ponttal zárna, ha így folytatná. Ahhoz, hogy felzárkózzanak a Vörösök, meccsenként körülbelül 2,7 pontot kellene szerezniük az idény végéig – ez valószínűtlennek tűnik.
A liverpooliak figyelme inkább a bajnokságban a legjobb négy közé jutásra és a Bajnokok Ligája-győzelem megszerzésére irányulhat.
Az Arsenal megnyerte az észak-londoni derbit és növelte előnyét a tabella élén.
Fotó: MTI/AP/Jon Super