Végre megtalálták a közös nevezőt! Ez köti össze Magyar Pétert, Márki-Zay Pétert és Gyurcsány Ferencet

Házhoz ment a pofonért Magyar Péter: Schiffer András akkorát lekevert neki, hogy a fal adta a másikat
„Fogalmad sincsen, miket beszélsz, ez a helyzet” – szúrt oda az ügyvéd.
Kubatov Gábor azonnal a lényegre tapintott.
Kubatov Gábor hétfőn egy érdekes dologra hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.
A Fidesz pártigazgatója négy fotót közölt baloldali politikusokról, akikben megtalálta a leghétköznapibb hasonlóságot. Az érintett személyek a következők: Magyar Péter, Márki-Zay Péter, Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc. Mindannyian éppen főznek a fotón.
„Mi a közös bennük? Baloldaliak, Brüsszel-pártiak és túlságosan kockázatosak.
Ha baj van, hirtelen elkezdenek főzni”
