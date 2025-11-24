Végre megtalálták a közös nevezőt! Ez köti össze Magyar Pétert, Márki-Zay Pétert és Gyurcsány Ferencet

Kubatov Gábor hétfőn egy érdekes dologra hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.

A Fidesz pártigazgatója négy fotót közölt baloldali politikusokról, akikben megtalálta a leghétköznapibb hasonlóságot. Az érintett személyek a következők: Magyar Péter, Márki-Zay Péter, Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc. Mindannyian éppen főznek a fotón.