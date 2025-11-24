Ft
11. 25.
kedd
Végre megtalálták a közös nevezőt! Ez köti össze Magyar Pétert, Márki-Zay Pétert és Gyurcsány Ferencet

2025. november 24. 16:08

Kubatov Gábor azonnal a lényegre tapintott.

2025. november 24. 16:08
null

Kubatov Gábor hétfőn egy érdekes dologra hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.

A Fidesz pártigazgatója négy fotót közölt baloldali politikusokról, akikben megtalálta a leghétköznapibb hasonlóságot. Az érintett személyek a következők: Magyar Péter, Márki-Zay Péter, Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc. Mindannyian éppen főznek a fotón.

„Mi a közös bennük? Baloldaliak, Brüsszel-pártiak és túlságosan kockázatosak.

Ha baj van, hirtelen elkezdenek főzni”

írta Kubatov Gábor.

***

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

jetilovag
2025. november 24. 20:14
hát?..akit a maki szőnyegtisztító kisiparos támogat...............nem néz nagy jövő elé...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
makapaka2
2025. november 24. 17:58
Az köti össze őket, hogy mindhárman jellemtelen, hataloméhes hazudozók akiket Brüsszel bábként mozgathat, és ezért mindent elnéz nekik.
Héja
2025. november 24. 17:16
Találó megjegyzés....
google-2
2025. november 24. 17:11
A recepteket Brüsszelből kapják, a mézeskalács házas boszorkánytól. Ott főzik ki ezeket az eszement dolgokat.
