Szánalmasra sikeredett a Tisza jelölt-jelöltállítása – Replika (VIDEÓ!)

Pártasztalnál bukkant fel a magát korábban „függetlennek” tituláló elemző
Gáspár Kristóf tavaly még a Klubrádióban elemzett, év elején már a Kontroll csatornáján.
Megtörtént a Tisza jelölt-jelöltjeinek a kiállítása, tele önállótlan és balos kötődésű figurákkal.
A Tisza színeiben csupa olyan jelölt-jelölt indulna, akiket nem hagy nyilatkozni a főnökük. De így hogy ismerhető meg a motivációjuk, vagy az, hogy mit gondolnak a pártjuk hivatalos politikájáról? Nem sok minden derült ki az elmúlt héten, hiszen az aspiránsok papagáj módjára a Tisza sajtóosztályához irányították a kérdezőket.
És hogy mi Magyar Péter válasza? Személyeskedés, internet-bullying – a szokásos menü.
A Replika legújabb adása a tiszás képviselő-aspiránsokról és az őket érintő szájzárról szól.
