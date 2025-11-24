Ft
Tisza Párt jelöltbemutatás Magyar Péter jelölt Hoppál Hunor baloldal

Szánalmasra sikeredett a Tisza jelölt-jelöltállítása – Replika (VIDEÓ!)

2025. november 24. 17:00

Megtörtént a Tisza jelölt-jelöltjeinek a kiállítása, tele önállótlan és balos kötődésű figurákkal.

2025. november 24. 17:00
null

A Tisza színeiben csupa olyan jelölt-jelölt indulna, akiket nem hagy nyilatkozni a főnökük. De így hogy ismerhető meg a motivációjuk, vagy az, hogy mit gondolnak a pártjuk hivatalos politikájáról? Nem sok minden derült ki az elmúlt héten, hiszen az aspiránsok papagáj módjára a Tisza sajtóosztályához irányították a kérdezőket.

És hogy mi Magyar Péter válasza? Személyeskedés, internet-bullying – a szokásos menü.

A Replika legújabb adása a tiszás képviselő-aspiránsokról és az őket érintő szájzárról szól.

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

pctroll
2025. november 24. 23:22
Azért azt látni kell, hogy lesz vagy 50 helyük a parlamentben, ami igen kecsegtető lehet a tiszás senkiházi, opportunista söpredék számára.
tapir32
2025. november 24. 22:08
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború megelőzése, elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát.
tapir32
2025. november 24. 21:38
A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme.
Loopus
2025. november 24. 21:11
Parafrázis Csak ment és korteskedett némán Nem szólt, nem is nézett énrám. S a szavazatok fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magosba. Még nyafognék, de már késő, Most látom milyen agyhalott ő. De a szavazatok fényesen suhogva, Keringtek, szálltak a magosba.
