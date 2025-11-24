Szánalmasra sikeredett a Tisza jelölt-jelöltállítása – Replika (VIDEÓ!)

A Tisza színeiben csupa olyan jelölt-jelölt indulna, akiket nem hagy nyilatkozni a főnökük. De így hogy ismerhető meg a motivációjuk, vagy az, hogy mit gondolnak a pártjuk hivatalos politikájáról? Nem sok minden derült ki az elmúlt héten, hiszen az aspiránsok papagáj módjára a Tisza sajtóosztályához irányították a kérdezőket.

És hogy mi Magyar Péter válasza? Személyeskedés, internet-bullying – a szokásos menü.