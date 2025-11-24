Szoboszlai Dominik olyat tett, amire még senki nem volt képes az idényben – mégis beleállt a legenda

De van, akinek ez sem elég: Graeme Souness, a Liverpool legendája az Echónak úgy fogalmazott a mélyrepülés okait keresendő, hogy nem csak a kapusok és a védelem hibája a hullámvölgy.

Azt mondják, hogy Szoboszlai Dominik nagyszerűen kezdte a szezont – labdával igen. De a labda nélküli átmenetekben nem vagyok biztos”

– fogalmazott a korábbi skót középpályás, aki játékosként ötször nyert bajnoki címet és háromszor ünnepelhetett BEK-győzelmet a Liverpoollal.