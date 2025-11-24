Ft
Szoboszlai Dominik olyat tett, amire még senki nem volt képes az idényben – mégis beleállt a legenda

2025. november 24. 19:09

A kimagasló teljesítménye ellenére sem kímélik a magyar középpályást.

2025. november 24. 19:09
null

Továbbra is kóvályognak a liverpooli szurkolók, a bajnokcsapat sorozatban másodszor szenvedett háromgólos vereséget az angol labdarúgó-bajnokságban. A Premier League-ben a Manchester City után a Nottingham is komoly csapást mért a Vörösökre, de nem csak a pocsék forma miatt aggódnak az angol együttes rajongói, hanem Szoboszlai Dominik posztja is foglalkoztatja őket. Mint ismert, a Forest ellen ismét jobbhátvédként szerepelt a magyar válogatott csapatkapitánya, aki már ötször játszott ebben az idényben ezen a poszton, és most is remekül megoldotta a feladatát, ám közben nagyon hiányzott a középpályáról.

Szoboszlai Dominik közben ismét magára irányította a figyelmet: rekordot döntött a Nottingham Forest ellen, 133 alkalommal ért labdához és 37-szer passzolt a a támadóharmadba

– ebben a szezonban egyetlen játékos sem ért el egy meccsen ilyen mutatókat a Premier League-ben.

De van, akinek ez sem elég: Graeme Souness, a Liverpool legendája az Echónak úgy fogalmazott a mélyrepülés okait keresendő, hogy nem csak a kapusok és a védelem hibája a hullámvölgy.

Azt mondják, hogy Szoboszlai Dominik nagyszerűen kezdte a szezont – labdával igen. De a labda nélküli átmenetekben nem vagyok biztos”

– fogalmazott a korábbi skót középpályás, aki játékosként ötször nyert bajnoki címet és háromszor ünnepelhetett BEK-győzelmet a Liverpoollal.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AFP/Darren Staples

Atti bá
2025. november 24. 22:28
:D Graeme Souness? Az meg ki? Ki ismeri papírok nélkül.
machet
2025. november 24. 19:19
Olyat tett,de olyat.
