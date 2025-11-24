Cserhalmi György jött, látott és megint legyőzte a halált

Már a kezdet ígéretes, mellettem két saccra hetvenes hölgy egyetértően megállapítja, hogy Cserhalmi nem csupán jóképű férfi volt, de remek színész is, csak az a kár – teszi hozzá az egyikük –, hogy „olyan önsorsrontó típus”. Ebben a párbeszédben pedig tökéletesen benne van a következő két és fél óra esszenciája:

Cserhalmi jön, lát és mindennel együtt – vagy mindennek ellenére – fényes diadalt arat.

Hiába áll előttünk lesoványodva, hiába támaszkodik olykor botra vagy akad meg viszonylag sűrűn a szövegben, valahogy úgy érezzük, mindez nem számít, mert itt van előttünk pőrén, egyértelműen maga a színész. Sőt, maga az ember. Aki nem köntörfalaz sem akkor, amikor a debreceni gyerekkoráról beszél, különös tekintettel a meghatározó nevelőintézeti évre és a balatoni nyarakra, sem akkor, amikor a fiatalságát vagy a kollégáit idézi, sem akkor, amikor a második rész egy pontján előkerülnek ennek a bizonyos beszédnek az egyes passzusai. Amelyek érdekes módon ebben a környezetben teljesen új életre kelnek, és az aktuálpolitikától egyre távolibbnak érződve valami sokkal egyetemesebbről szólnak, mint hogy „két színházi társaság éppen a nagybetűs színház kárára karatézik”.

Szép András, Roszik Hella, Cserhalmi György

Cserhalmi hasonló kendőzetlenséggel mesél az életét egyre sűrűbben szegélyező tragédiákról, halálokról, közte a saját betegségéről és a potenciális személyes végről is. „Nagyi halála után felnőtt lettem, a feleségem halála után pedig öreg. És rájöttem: nincs az a színház, ami annyira érdekelne, mint az élet. Én az a színész vagyok, akit a szerepei egyre magányosabbá tettek, így felmerül a kérdés: megérte-e?” – summázza immár a színpadról is, de nem keserűséggel, hanem ahogyan mindvégig, sok humorral, öniróniával, a súgó (Sütő Anikó) mellett a nézőteret is játékba hívó összekacsintásokkal.