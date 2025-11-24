Nagy nevek a kalapban: Dárdai Pál visszatérhet Magyarországra

Mint arról beszámoltunk, az új vezetőedzővel, Bodor Boldizsárral készülő Újpest FC nagy meglepetésre győzni tudott Pakson a labdarúgó NB I-ben. A lilák kispadját csak ideiglenesen foglalta el a pécsi származású szakember az előző forduló után menesztett horvát Damir Krznar helyetteseként, utódját továbbra is keresik. A kalapban meglehetősen jól ismert nevek is lapulnak, a hírek szerint ráadásul nem csak vezetőedzőt, sportigazgatót is keresnek Újpesten.