Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
edzőváltás Újpest Dárdai Pál

Nagy nevek a kalapban: Dárdai Pál visszatérhet Magyarországra

2025. november 24. 18:10

Két kulcsfontosságú pozíció is nyitott Újpesten.

2025. november 24. 18:10
null

Mint arról beszámoltunk, az új vezetőedzővel, Bodor Boldizsárral készülő Újpest FC nagy meglepetésre győzni tudott Pakson a labdarúgó NB I-ben. A lilák kispadját csak ideiglenesen foglalta el a pécsi származású szakember az előző forduló után menesztett horvát Damir Krznar helyetteseként, utódját továbbra is keresik. A kalapban meglehetősen jól ismert nevek is lapulnak, a hírek szerint ráadásul nem csak vezetőedzőt, sportigazgatót is keresnek Újpesten.

Ezt is ajánljuk a témában

A klub ügyeiben mindig jól értesült Lila Sector szerint hamarosan egy nemzetközi futballban jártas szakember veszi át a szakmai munka irányítását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

„Értesüléseink szerint a klub előrehaladott tárgyalásokat folytat egy nemzetközi szinten is tapasztalt szakemberrel, aki a sportigazgatói feladatokat látná el a jövőben Újpesten. A klub egyik delegáltja személyesen egyeztet majd a jelölttel a napokban.

A vezetőedző esetében ami eldőlt, hogy Bodor Boldizsár vezeti a csapatot Kisvárdán is, minden más még bizonytalan.

Annyi bizonyos, hogy a vezetés úgy tervezi, Bodor segítőként ott lesz a jövőben a leendő vezetőedző stábjában is. Megbízott trénerünk mindenesetre változtatott a korábban megszokott hagyományon, miszerint a csapat szabadnapot kapott a győztes meccseket követően. Információink szerint ugyan szabad az ünneplés ma a srácoknak, holnap viszont nincs pihenés, edzés vár a játékosokra” – írta az újpesti oldal.

Ezt is ajánljuk a témában

A Blikk egyből sorba vette a lehetséges jelölteket:

a lap szerint a klub korábbi játékosa, a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját is nyert Lőw Zsolt, a berlini klublegenda, Dárdai Pál és a korábbi szövetségi kapitány, Bernd Storck is radarra került.

Lőw a Red Bull futballszakosztályának egyik vezetőjeként dolgozik, kétséges belevágna-e a magyarországi kalandba. Dárdai Pál állítólag nagy kedvence az újpesti tulajdonosnak, de Bernd Storck, volt szövetségi kapitány életrajza is ott van a Megyeri úti vezetők asztalán. Rajtuk kívül szakvezetőként a korábban a DVSC-t vezető szerb Szrdjan Blagojevics lehet esélyes a posztra.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Andreas Gora/DPA PICTURE-ALLIANCE via AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. november 24. 21:07
PETRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
csandala
2025. november 24. 20:56
Számomra kisebb csoda volt, amit a Paks elleni, meg az előző meccsek Újpestje között láttam. Nemigen volt játékos, aki ne adott volna hozzá valamilyen pluszt a játékához. Ezek után Bodor Boldizsárra miért nem számítanak legalább még egy ideig?
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. november 24. 18:38
Blagojeviccsel jól járnának, de mint fradista, nem ajánlom nekik.Túl jó a Dózsához. Csatlakozom a kommentárshoz, Kovács Zoli ideális lenne Újpestre.
Válasz erre
1
0
Toma78
2025. november 24. 18:25
Én Kovács Zoltán tudnám javasolni ismét Nagyon tehetséges és az ő irányítása alattvégre od kerülne az Újoest ahová való nb2 ... 👎
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!