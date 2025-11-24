Nagy nevek a kalapban: Dárdai Pál visszatérhet Magyarországra

„Hatot kellett volna kapnunk” – az Újpest bravúrgyőzelmének a Fradi is örülhet (VIDEÓ)
A lilák kihagytak egy büntetőt, de így is simán és megérdemelten nyertek Pakson.
Két kulcsfontosságú pozíció is nyitott Újpesten.
Mint arról beszámoltunk, az új vezetőedzővel, Bodor Boldizsárral készülő Újpest FC nagy meglepetésre győzni tudott Pakson a labdarúgó NB I-ben. A lilák kispadját csak ideiglenesen foglalta el a pécsi származású szakember az előző forduló után menesztett horvát Damir Krznar helyetteseként, utódját továbbra is keresik. A kalapban meglehetősen jól ismert nevek is lapulnak, a hírek szerint ráadásul nem csak vezetőedzőt, sportigazgatót is keresnek Újpesten.
A klub ügyeiben mindig jól értesült Lila Sector szerint hamarosan egy nemzetközi futballban jártas szakember veszi át a szakmai munka irányítását.
„Értesüléseink szerint a klub előrehaladott tárgyalásokat folytat egy nemzetközi szinten is tapasztalt szakemberrel, aki a sportigazgatói feladatokat látná el a jövőben Újpesten. A klub egyik delegáltja személyesen egyeztet majd a jelölttel a napokban.
A vezetőedző esetében ami eldőlt, hogy Bodor Boldizsár vezeti a csapatot Kisvárdán is, minden más még bizonytalan.
Annyi bizonyos, hogy a vezetés úgy tervezi, Bodor segítőként ott lesz a jövőben a leendő vezetőedző stábjában is. Megbízott trénerünk mindenesetre változtatott a korábban megszokott hagyományon, miszerint a csapat szabadnapot kapott a győztes meccseket követően. Információink szerint ugyan szabad az ünneplés ma a srácoknak, holnap viszont nincs pihenés, edzés vár a játékosokra” – írta az újpesti oldal.
A Blikk egyből sorba vette a lehetséges jelölteket:
a lap szerint a klub korábbi játékosa, a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját is nyert Lőw Zsolt, a berlini klublegenda, Dárdai Pál és a korábbi szövetségi kapitány, Bernd Storck is radarra került.
Lőw a Red Bull futballszakosztályának egyik vezetőjeként dolgozik, kétséges belevágna-e a magyarországi kalandba. Dárdai Pál állítólag nagy kedvence az újpesti tulajdonosnak, de Bernd Storck, volt szövetségi kapitány életrajza is ott van a Megyeri úti vezetők asztalán. Rajtuk kívül szakvezetőként a korábban a DVSC-t vezető szerb Szrdjan Blagojevics lehet esélyes a posztra.
Fotó: Andreas Gora/DPA PICTURE-ALLIANCE via AFP