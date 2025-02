Dárdai kíméletlen kritikája a kortársairól: „Egyikünk se volt akkora, mint egy Szoboszlai” (VIDEÓ)

Miután a pécsi születésű korábbi középpályás 1998 és 2010 között 12 éven keresztül húzhatta magára a nemzeti csapat szerelését, bőséggel vannak emlékei a válogatottnál tapasztalható akkori viszonyokról.

„Egyikünk se volt akkora, mint egy Szoboszlai. Ezt el kell mondani.

Amikor hazamentünk a magyar közegbe, kaptunk három darab zoknit, gatyát és mezt egész hétre, ezt osszátok be. Én vittem kézi mosószert, magamnak mostam.

Megérkeztünk nagy önbizalommal, aztán mentünk lefelé, 15 perc után jött az »ébresztő, ébresztő«. Meccs után vagy iksz vagy kikaptál, és alig vártad, hogy a határon gyerünk vissza, ki Németországba, ahol már pacsiznak, hogy de jó, holnap meccs van, visszajöttetek” – mesélte Dárdai, majd a Marco Rossi vezette csapatról is elmondta a véleményét:

„Összeállt egy olyan csapat, amelyik kezd beérni, mindig jön egy-két játékos. Nagy húzás volt azért Orban magyarosítása is, mert sok közünk nincs hozzá. Ez összeállt, lett egy stadion, egy kultúra” – hangsúlyozta a szakember, akinek a két idősebbik fia, Palkó és Márton is felhúzhatta már a magyar címeres mezt. Most a harmadik fiún, a Wolfsburg fiatal tehetségén, Bencén a világ szeme.