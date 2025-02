Dárdaiéknál betelt a pohár Berlinben: kettő menne, a harmadik meg már nem jönne

A másodosztályú német labdarúgó-bajnokságban szereplő, és ott is csak bukdácsoló Hertha BSC hosszú ideje tartó vergődése már a Dárdai családnál is kiverhette a biztosítékot. A magyar válogatott egykori szövetségi kapitányának, Dárdai Pálnak a gyermekei közül immár a középső, a jelenleg hátsérüléssel bajlódó Márton is elhagyhatja a süllyedő hajót. A liga-zwei.de a Bild információira hivatkozva azt írja, könnyen lehet, hogy ő is azon játékosok között lesz, akik távozhatnak a nyáron.

Arról már egy ideje lehetett tudni, hogy a 22 éves, 11-szeres válogatott hátvédet egy ideje figyeli az FC Augsburg – amelynél Szabics Imre az asszisztensedző –, sajtóhírek szerint ugyanakkor most a német élvonalbeli VfL Wolfsburg érdeklődését is felkeltette – számolt be róla a csakfoci.hu.

Utóbbi azért is érdekes, mert ott focizik az öccse, Bence is.

Vele kapcsolatban Marco Rossi szövetségi kapitány úgy fogalmazott, ha minden a dolgok rendje szerint történik, akkor meg fogja hívni a válogatottba, amint lehetséges lesz.