A válogatottságról kérdezték a legifjabbik Dárdait – egyértelmű választ adott

Nincs oka panaszra

A korábbi magyar válogatott középpályás, majd szövetségi kapitány, Dárdai Pál legkisebb fia összességében nem panaszkodhat, hiszen – amióta a nyáron a másodosztályú Hertha Berlintől Wolfsburgba igazolt – már 10 Bundesliga mérkőzésen (693 perc) és 3 kupameccsen játszott: 3 gólpasszal segítette a csapatát és megszerezte az első gólját is. Gondolhatnánk, hogy ezúttal sérülés miatt maradt ki.

„Teljesen egészséges vagyok. Az ezt megelőző tíz fordulóban kilencszer a kezdő tizenegyben kaptam helyet, de Ralph Hasenhüttl vezetőedző ezúttal úgy döntött, a cserék közé nevez, ami természetes, mivel nem lehet minden meccset végigjátszani.

A Wolfsburgnál nagyon odafigyelnek a fokozatos terhelésre, ezért várható volt, hogy előbb-utóbb kimaradok.

Ezzel együtt azt a következtetést vonom le, hogy még keményebben kell dolgoznom” – mondta Dárdai Bence a Nemzeti Sportnak.

Közeleg a döntés ideje

A „kicsi”, egy centiméter híján (ha azóta nem nőtt) 1,9 méteres támadó középpályás kapcsán hónapok óta téma, hogy német vagy magyar válogatott lesz-e a felnőttek között. A Németországban nevelkedett Bence jelenleg is az ottani utánpótlás nemzeti együttest erősíti, ugyanakkor adottak előtte a testvéri példák: Palkó és Márton is Marco Rossi magyar válogatottját választotta. Szövetségi kapitányunk jelezte, idén felveszi a kapcsolatot az ifjú Dárdaival, akit ezzel szembesített is a sportnapilap kiküldött tudósítója.

„Természetesen én is hallottam, amit Marco Rossi szövetségi kapitány rólam mondott.

Nagyon kíváncsi vagyok az elképzeléseire, ám erről még korai beszélni, meglátjuk, mit hoz a jövő.”

Dárdai Bence nem kapkod. Miért is tenné? A világ egyik legerősebb bajnokságában játszik, legutóbb például a Bayern München ellen. Ha a Kiellel szemben ki is maradt, a következő napokban a Ferencvárost verő Eintracht Frankfurttal és a Bayer Leverkusennel szemben bizonyíthat és fejlődhet.