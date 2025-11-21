Ft
11. 22.
szombat
orosz-ukrán háború interjú Nézőpont Intézet Boros Bánk Levente Orbán Viktor EU ország Néző László

Zelenszkijnek fájhat a feje: Ukrajnát már senki sem akarja finanszírozni (VIDEÓ)

2025. november 21. 16:26

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a Magyar Nemzet podcastjében arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt 10 évben nem láttak Brüsszel részéről racionális intézkedéseket.

2025. november 21. 16:26
null

Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli, Kossuth rádiónak adott interjújának részleteit, és a kormányfő fontos gondolatait elemezte Rapid című podcast műsorunkban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője mellett Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója.

Néző azzal indította a beszélgetést, hogy immár ismert a 28 pontos béketerv, ezért is érthetetlen, az EU miért erőlteti, hogy az uniós országok pénzt küldjenek az ukránok háborújához. Boros szerint az unióban úgy gondolják, hogy valakinek finanszírozni kell Ukrajnát, és ha valaki elolvassa Ursula von der Leyen levelét, az nagyon beszédes. Megjegyezte: a levélnek van egy kétoldalas bevezetője, majd egy hosszú kifejtése. 

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Az elemző kiemelte, a Bizottság elnökének érvelésében a 2026–2027-es évre vonatkozóan akad olyan mondat, hogy másokkal közösen, akár az IMF segítségével együtt, de elsősorban az EU-nak kell megtámogatnia a szomszédos országot, 

de korántsem a béke utáni Ukrajnáról beszél, hanem a háborúban állóról. 

Boros Bánk Levente hozzátette: Von der Leyen ezen belül az ukrán hadsereg finanszírozásáról és az ország fenntartásáról fogalmazta meg gondolatait, és ezt akarja egy adott konstrukcióban összekalapozni. 

Európa is egyre jobban belefárad ebbe a háborúba

A Nézőpont Intézet vezető helyettese annak ellenére nem esett ki az elemző szerepéből, hogy „vaskos véleménye” van a témáról. Mint folgalmazott, gyakorlatilag az látja, hogy 

Ukrajnát már senki sem akarja finanszírozni, aki a saját pénzéből gazdálkodik. 

Boros arra is rámutatott, hogy a nemzeti kormányoknak már nincs pénze a megnövekedett energiaárak miatt sem, másrészt egy háborúellenes társadalmi ellenállás is tapasztalható a legtöbb országban. Emellett véleménye szerint jócskán akadnak olyan szereplők, akik 

a szó legszorosabb értelmében felelőtlenek, nincs kapcsolatuk a választókkal, az emberekkel, akiknek a pénzét el akarják költeni. 

Az elemző ezután arról beszélt, hogy Donald Trump elnök alaposan felborította a brüsszeli elit számításait, mivel nem akarja az amerikaiak pénzét Ukrajnára költeni. Ugyanakkor kijelenthető az is, hogy a Biden-adminisztráció háborúpárti magatartását Ursula von der Leyen és szövetségesei vették át. 

Néző László az eddigiekhez hozzátette, nincs racionalitás azokban az uniós tagállamokban, amelyek háborúra készülnek, és már felkészítik saját országukat arra, hogy fiaik fognak meghalni a harcmezőn. Boros Bánk Levente minderre úgy reagált, hogy vélemény szerint 

az elmúlt tíz évben nem láttak Brüsszel részéről racionális gondolatokat és intézkedéseket. 

Egyre jobban szorítja az idő Von der Leyent

„Az EU-s balliberális közeg, és a bizottság foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy nekik kell felszabadítani Ukrajnát, és be kell venni az EU-ba, és ha már bevették, akkor meg kell menteni őket, ezért van, hogy egyes  tagországokban a sorkötelezettségről és a háborúban való részvételről beszélnek, ez nagyon szürreális, ugyanis közben tárgyalások folynak a tűzszünetről és a békéről” – sorolta a szakértő.

Boros Bánk Levente végül arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Von der Leyent az idő is szorítja a személyes elfogultsága mellett. 

Ugyanis, ha a Bizottság elnöke az ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban azt mondaná, hogy álljanak meg, és tárgyaljanak az oroszokkal a háborúról, az számára politikai öngyilkosság lenne – ismertette a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

