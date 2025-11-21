Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

A washingtoni csúcsot már sok szemszögből vizsgálták, de egy aspektust kevésébe vettek górcső alá: hogyan ítélik meg a választók Orbán Viktor és Donald Trump találkozóját és a szankciók alóli mentességet. A Mestertervben utána néztünk a számoknak, és annak: mit gondolnak a magyarok az elért eredményekről.

A magyarok többsége szerint eredményes volt Orbán Viktor útja (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

G. Fodor Gábor ismertetve a XXI. Század Kutatóintézet felmérését kiemelte, hogy a politikailag aktívak közel hatvan százaléka sikeresnek ítélte meg a találkozót. Az Intézet stratégiai igazgatója hozzátette, hogy most a világ egyik vezető hatalma kiemelt figyelemmel fogadta a kis Magyarország vezetőjét, ami történelmi dolog. „Az emberek úgy gondolják, hogy ez egy partneri találkozó” – mondta G. Fodor, majd folytatta: „Azt mondják, ez egy sikeres találkozó volt. Nem feladat kiosztás, meg diktátumoknak a lediktálása, hanem egy találkozó, ahol partnerek találkoztak, és Magyarország elérte azt, amit akart.”