Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Mit látott a közvélemény Orbán Viktor és Donald Trump találkozójából? A Mestertervben ennek jártunk utána.
A washingtoni csúcsot már sok szemszögből vizsgálták, de egy aspektust kevésébe vettek górcső alá: hogyan ítélik meg a választók Orbán Viktor és Donald Trump találkozóját és a szankciók alóli mentességet. A Mestertervben utána néztünk a számoknak, és annak: mit gondolnak a magyarok az elért eredményekről.
G. Fodor Gábor ismertetve a XXI. Század Kutatóintézet felmérését kiemelte, hogy a politikailag aktívak közel hatvan százaléka sikeresnek ítélte meg a találkozót. Az Intézet stratégiai igazgatója hozzátette, hogy most a világ egyik vezető hatalma kiemelt figyelemmel fogadta a kis Magyarország vezetőjét, ami történelmi dolog. „Az emberek úgy gondolják, hogy ez egy partneri találkozó” – mondta G. Fodor, majd folytatta: „Azt mondják, ez egy sikeres találkozó volt. Nem feladat kiosztás, meg diktátumoknak a lediktálása, hanem egy találkozó, ahol partnerek találkoztak, és Magyarország elérte azt, amit akart.”
Ezután következett a szankciók alóli mentesség megítélése, melyet szintén a XXI. Század Intézet tett közzé. G. Fodor rámutatott, hogy a válaszadók kétharmada sikernek tekinti, hogy menetességet kaptunk az orosz energiahordozók behozatala alól. „Itt is látszik, hogy amikor a miniszterelnök nagypolitikát csinál, akkor kispolitikát is csinál. Tehát, aminek leér a lába” – fogalmazott az elemző. Aláhúzta, hogy ez a megállapodás komoly előrelépés, mert ha ez nincs, akkor decembertől háromszor annyit fizetünk a rezsiért és a tankolásért. „Ez tényleg a zsebünkre megy” –
mondta G. Fodor.
