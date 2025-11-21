Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv közvélemény-kutatás Donald Trump Orbán Viktor

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

2025. november 21. 12:09

Mit látott a közvélemény Orbán Viktor és Donald Trump találkozójából? A Mestertervben ennek jártunk utána.

2025. november 21. 12:09
null
Mandiner
Mandiner

A washingtoni csúcsot már sok szemszögből vizsgálták, de egy aspektust kevésébe vettek górcső alá: hogyan ítélik meg a választók Orbán Viktor és Donald Trump találkozóját és a szankciók alóli mentességet. A Mestertervben utána néztünk a számoknak, és annak: mit gondolnak a magyarok az elért eredményekről.

Orbán Viktor - Mesterterv
A magyarok többsége szerint eredményes volt Orbán Viktor útja (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

G. Fodor Gábor ismertetve a XXI. Század Kutatóintézet felmérését kiemelte, hogy a politikailag aktívak közel hatvan százaléka sikeresnek ítélte meg a találkozót. Az Intézet stratégiai igazgatója hozzátette, hogy most a világ egyik vezető hatalma kiemelt figyelemmel fogadta a kis Magyarország vezetőjét, ami történelmi dolog. „Az emberek úgy gondolják, hogy ez egy partneri találkozó” – mondta G. Fodor, majd folytatta: „Azt mondják, ez egy sikeres találkozó volt. Nem feladat kiosztás, meg diktátumoknak a lediktálása, hanem egy találkozó, ahol partnerek találkoztak, és Magyarország elérte azt, amit akart.”

Hatvanhat százaléka a megkérdezetteknek véli jónak a mentességi megállapodást (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Ezután következett a szankciók alóli mentesség megítélése, melyet szintén a XXI. Század Intézet tett közzé. G. Fodor rámutatott, hogy a válaszadók kétharmada sikernek tekinti, hogy menetességet kaptunk az orosz energiahordozók behozatala alól. „Itt is látszik, hogy amikor a miniszterelnök nagypolitikát csinál, akkor kispolitikát is csinál. Tehát, aminek leér a lába” – fogalmazott az elemző. Aláhúzta, hogy ez a megállapodás komoly előrelépés, mert ha ez nincs, akkor decembertől háromszor annyit fizetünk a rezsiért és a tankolásért. „Ez tényleg a zsebünkre megy” –
mondta G. Fodor.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni:

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
merpes
2025. november 21. 13:22
" politikus " = én már tudok beszélni inteligens vagyok " nép " = vastaps , éljenzés semleges terület = nem tudok beszélni , de tudok mindent ! ! ! !
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2025. november 21. 12:44
Biztosan nem vagyok egyedül a következővel. TRUMP-ot, ide kell(ene) hozni, kb. Március közepe-vége táján. Remélem, hogy már létezik ez a"terv"! Mivel, remek cimborák ORBÁN V.-al, szerintem, ez nem is nehéz feladat. Mindent bele...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. november 21. 12:27 Szerkesztve
De nem értitek meg, hogy többet fizetni a rezsiért az egy jó dolog? Hogy "erkölcsi kötelesség"??? Inkább 10-szer annyit fizessünk mindenért, de "csapást kell mérünk Putlerre" és "ki kell állnunk az európai értékekért"! -agyamputált lippsik
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!