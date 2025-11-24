Ft
felgyújtotta Ikea Ukrajna ukrán büntetés

Ukrán férfi gyújtotta fel az egyik IKEA áruházat, most megkapta a büntetését

2025. november 24. 20:06

Mint kiderült, sok más is volt a rovásán.

2025. november 24. 20:06
null

Három év és négy hónap börtönbüntetésre ítélte egy litván büntetőbíróság azt az ukrán férfit, aki felgyújtotta az IKEA vilniusi bútoráruházát 2024 májusában.

A törvényszék bizonyítottnak látta, hogy a merényletet – az akkor még kiskorú – férfi követte el,

akit bűnösnek találtak további terrorcselekmények előkészítésében is.

A Danyijil Bardadim néven azonosított ukrán állampolgárt robbanószer illegális birtoklásával és azzal is vádolták, hogy terrorcselekmények elkövetési módszereit tanulmányozta – jelentette a litván sajtó az illetékes bíróra hivatkozva.

Bardadim elismerte bűnösségét.

Ezt is ajánljuk a témában

 

A vádlott a törvényszék értékelése szerint az orosz katonai hírszerzés megbízásából cselekedett – közölte Tomas Uldukis ügyész az ítélethirdetést követően. Hozzátette, hogy további merényleteket is tervezett más városokban, illetve a szomszédos Lettország területén.

A bútoráruházban 2024. május 9-ére virradóan csaptak fel a lángok, miután a férfi által telepített időzített robbanószerkezet működésbe lépett. A tűzben senki sem sérült meg.

A litván ügyészség egy terroristasejtet vádolt a bűncselekmény elkövetésével, amelyet állítása szerint az orosz hírszerzés szervezett meg, illetve rendelt el. A csoport a közösségi médián keresztül szervezte tevékenységét titkosított üzenetek révén. A nyomozás során a litván hatóságok megállapították, hogy a gyújtogatás elkövetője két ukrán állampolgár volt. A másik gyanúsítottat Lengyelországban fogták el. A nyomozók szerint Bardadim és bűntársa egy titkos lengyelországi találkozón megállapodott abban, hogy 10 ezer euró és egy BMW autó jutalomért litvániai és lettországi bevásárlóközpontokat gyújtanak vagy robbantanak fel.

(MTI)

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

RigbyMordecai
2025. november 24. 23:42
Jajj, kapkodom a fejem, hogy akkor most ki is az ellenség, ki árul el kit, ki kivel van .... orosz megbizó, ukrán megbizott/tettes, lengyelországi szervezkedés, Litvániában, Lettországban gyújtogatások ...... Pedig: "We are inviting the Lithuanian Ukrainian community and Ukrainians who were forced to leave their homes because of the war to visit museums and use public transport in Vilnius free of charge." - irja a Govilnius portál ... Ennyit a háláról :) De azért megértem én, hogyne: ingyenes közösségi közlekedés helyett csak jobb a BMW, gyüjteménynézegetések helyett meg a 10 ezer ejró..... Az ukrán hazafiak ...
alenka
2025. november 24. 21:33
....ez csak a kezdet.... készüljünk az ukiiiikiiikriiiijniii náci gecik ocsmányságaira!
Csányi Gyuri
2025. november 24. 21:31
IKEA? Érdekes... Pedig kék is, sárga is...
khomeini
2025. november 24. 21:15
eu-érettek
