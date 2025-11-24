Ukrán férfi gyújtotta fel az egyik IKEA áruházat, most megkapta a büntetését

Ennyire vannak a béke pártján az ukránok: csináltak egy videójátékot, amiben a való életet szimulálva rombolhatnak és gyilkolhatnak
Három év és négy hónap börtönbüntetésre ítélte egy litván büntetőbíróság azt az ukrán férfit, aki felgyújtotta az IKEA vilniusi bútoráruházát 2024 májusában.
A törvényszék bizonyítottnak látta, hogy a merényletet – az akkor még kiskorú – férfi követte el,
akit bűnösnek találtak további terrorcselekmények előkészítésében is.
A Danyijil Bardadim néven azonosított ukrán állampolgárt robbanószer illegális birtoklásával és azzal is vádolták, hogy terrorcselekmények elkövetési módszereit tanulmányozta – jelentette a litván sajtó az illetékes bíróra hivatkozva.
Bardadim elismerte bűnösségét.
A vádlott a törvényszék értékelése szerint az orosz katonai hírszerzés megbízásából cselekedett – közölte Tomas Uldukis ügyész az ítélethirdetést követően. Hozzátette, hogy további merényleteket is tervezett más városokban, illetve a szomszédos Lettország területén.
A bútoráruházban 2024. május 9-ére virradóan csaptak fel a lángok, miután a férfi által telepített időzített robbanószerkezet működésbe lépett. A tűzben senki sem sérült meg.
A litván ügyészség egy terroristasejtet vádolt a bűncselekmény elkövetésével, amelyet állítása szerint az orosz hírszerzés szervezett meg, illetve rendelt el. A csoport a közösségi médián keresztül szervezte tevékenységét titkosított üzenetek révén. A nyomozás során a litván hatóságok megállapították, hogy a gyújtogatás elkövetője két ukrán állampolgár volt. A másik gyanúsítottat Lengyelországban fogták el. A nyomozók szerint Bardadim és bűntársa egy titkos lengyelországi találkozón megállapodott abban, hogy 10 ezer euró és egy BMW autó jutalomért litvániai és lettországi bevásárlóközpontokat gyújtanak vagy robbantanak fel.
(MTI)
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP