Németország Friedrich Merz recesszió német gazdaság

Rossz hír: nem élénkül a német gazdaság

2025. november 24. 21:49

Fogy a bizalom a kormány gazdasági reformjaiban, a német vállalatok egyre kevésbé hisznek Friedrich Merz gazdaságélénkítő ígéreteiben.

2025. november 24. 21:49
null

A németországi üzleti bizalom novemberben váratlanul tovább gyengült, újabb jelét adva annak, hogy a vállalati szektor mindinkább elveszíti hitét a Merz-kormány gazdasági fordulatot ígérő programjában – áll az Euractiv beszámolójában. A cikk szerint az Ifo gazdaságkutató intézet üzleti hangulatindexe 88,1 pontra süllyedt az októberi 88,4 pontról, elmaradva az elemzők 88,3 pontos várakozásától.

Clemens Fuest, az Ifo elnöke szerint

a német vállalatok kilátásai tovább romlottak”, és inkább recesszió közeli stagnálásra, mint gyors kilábalásra számítanak.

A pesszimizmust fokozza, hogy a cégek jövőbeli várakozásai különösen nagyot estek – ezt Jens Oliver-Niklasch, az LBBW bank közgazdásza „riasztó fejleménynek” nevezte, hozzátéve:

a kormány által meghirdetett „reformok őszéből” semmi sem valósult meg.

Friedrich Merz kancellár korábban egy átfogó gazdasági csomagot ígért, hogy két év recesszió után újraindítsák az ipart és a növekedést. A vállalati szektor azonban úgy látja, hogy

  • a beavatkozások lassan haladnak,
  • a politikai viták, a bürokrácia és
  • a szerkezeti reformok elmaradása pedig tovább rontja a befektetői bizalmat.

A gyengülés leginkább a feldolgozóipart sújtja: a rendelésállomány csökken, és a gyártó cégek messze borúlátóbbak, mint néhány hónappal ezelőtt. A kereskedelemben és az építőiparban is romlott a hangulat. Egyedül a szolgáltató ágazat mutatott némi javulást, ami azonban édeskevés az összkép pozitívvá varázsolásához.

A borús adatok ellenére akadnak optimista vélemények is. Dirk Schumacher, a KfW közgazdásza emlékeztetett:

az év során összességében javultak a vállalati várakozások, és 2026-ra érezhető növekedést vár, amelyet főként költségvetési élénkítés hajthat majd.

A német kormány hivatalos előrejelzése idén mindössze 0,2 százalékos GDP-bővüléssel számol, 2026-ra viszont már 1,3 százalékot vár.

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP
 

Zsolt75
2025. november 24. 22:04
Fegyvert kell gyártani hitelből. Az az igazán hasznos, előre mutató...
Válasz erre
0
0
retek312
2025. november 24. 22:00
előbb lesz sharia mint gazdasági fellendülés
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!