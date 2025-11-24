Rossz hír: nem élénkül a német gazdaság

Egyre nagyobb a baj Németországban: már csak tapsolni tudnak a magyaroknak
A német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.
Fogy a bizalom a kormány gazdasági reformjaiban, a német vállalatok egyre kevésbé hisznek Friedrich Merz gazdaságélénkítő ígéreteiben.
A németországi üzleti bizalom novemberben váratlanul tovább gyengült, újabb jelét adva annak, hogy a vállalati szektor mindinkább elveszíti hitét a Merz-kormány gazdasági fordulatot ígérő programjában – áll az Euractiv beszámolójában. A cikk szerint az Ifo gazdaságkutató intézet üzleti hangulatindexe 88,1 pontra süllyedt az októberi 88,4 pontról, elmaradva az elemzők 88,3 pontos várakozásától.
Clemens Fuest, az Ifo elnöke szerint
a német vállalatok kilátásai tovább romlottak”, és inkább recesszió közeli stagnálásra, mint gyors kilábalásra számítanak.
A pesszimizmust fokozza, hogy a cégek jövőbeli várakozásai különösen nagyot estek – ezt Jens Oliver-Niklasch, az LBBW bank közgazdásza „riasztó fejleménynek” nevezte, hozzátéve:
a kormány által meghirdetett „reformok őszéből” semmi sem valósult meg.
Friedrich Merz kancellár korábban egy átfogó gazdasági csomagot ígért, hogy két év recesszió után újraindítsák az ipart és a növekedést. A vállalati szektor azonban úgy látja, hogy
A gyengülés leginkább a feldolgozóipart sújtja: a rendelésállomány csökken, és a gyártó cégek messze borúlátóbbak, mint néhány hónappal ezelőtt. A kereskedelemben és az építőiparban is romlott a hangulat. Egyedül a szolgáltató ágazat mutatott némi javulást, ami azonban édeskevés az összkép pozitívvá varázsolásához.
A borús adatok ellenére akadnak optimista vélemények is. Dirk Schumacher, a KfW közgazdásza emlékeztetett:
az év során összességében javultak a vállalati várakozások, és 2026-ra érezhető növekedést vár, amelyet főként költségvetési élénkítés hajthat majd.
A német kormány hivatalos előrejelzése idén mindössze 0,2 százalékos GDP-bővüléssel számol, 2026-ra viszont már 1,3 százalékot vár.
***
Fotó: Ludovic MARIN / AFP