Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kancellár Németország Friedrich Merz német gazdaság EU

Osztottak-szoroztak, de a Holdról is látszik, mi a baja a németeknek a gazdasággal

2025. szeptember 25. 17:36

A német gazdaság idén három év után először ismét növekedni fog, de hosszú távú kilátásai továbbra is kihívásokkal teliek – állapította meg öt vezető gazdasági intézet új előrejelzésében.

2025. szeptember 25. 17:36
null

Európa vezető gazdasága várhatóan 0,2 százalékkal fog növekedni ebben az évben, majd 2026-ban 1,3 százalékra, 2027-ben pedig 1,4 százalékra gyorsul, elsősorban a szövetségi kormány expanzív fiskális politikájának köszönhetően. Az előrejelzések a német gazdasággal kapcsolatban nagyrészt változatlanok az intézetek tavaszi előrejelzési köréhez képest – számolt be a Politico. 

Friedrich Merz német kancellár aggódhat a német gazdaság helyzete miatt/ Adam BERRY / AFP
Friedrich Merz német kancellár aggódhat a német gazdaság helyzete miatt/ Adam BERRY / AFP

Növekedni fog a német gazdaság

„A német gazdaság továbbra is ingatag talajon áll” 

– mondta Geraldine Dany-Knedlik, a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW Berlin) előrejelzési és gazdaságpolitikai vezetője. Bár a növekedés az elkövetkező két évben erősödni fog, figyelmeztetett, hogy „ez a lendület nem fog tartósnak bizonyulni”, tekintettel a tartós strukturális gyengeségekre.

A legfrissebb felmérési adatok arra utalnak, hogy a növekedés rövid távú fellendülésére vonatkozó várakozások valóban optimisták lehetnek, mivel mind az Ifo üzleti klíma index, mind az S&P Global beszerzési menedzser index azt mutatta, hogy a vállalatok egyre pesszimistábbak a kilátásokkal kapcsolatban.

Túl sok a kockázat

A jövőre nézve az intézetek arra figyelmeztetnek, hogy a gazdaság jelentős kockázatoknak van kitéve.

 „Az Egyesült Államok és az EU közötti kereskedelmi vita jelentős eszkalációs potenciállal bír, különösen ha az EU nem teljesíti vállalásait” – írták. „Ezenkívül az expanzív fiskális politika általános gazdasági hatása nehezen értékelhető, és nagymértékben függ annak konkrét kialakításától.”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: nemrég a német ipari szövetségek személyesen kérdőrevonták Friedrich Merz német kancellárt, aki a türelmüket kérte. 

Nyitókép: Samuel Haggar/Unsplash

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. szeptember 25. 19:10
Kéne az orosz olaj/gáz....
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 25. 19:03
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. KEDDEN DUGÓ. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
0
grrrgo
2025. szeptember 25. 18:53
"német ipari szövetségek személyesen kérdőre vonták Friedrich Merz német kancellárt, aki a türelmüket kérte" Mert mire is kérte a türelmüket? Mit mondott nekik Merz? "Kedves ipari befektetők, ne türelmetlenkedjetek! Én ugyanazt a politikát folytatom, mint az elődeim már 10-15 éve. Igaz, nekik nem sikerült ezzel a politikával semmilyen gazdasági fejlődést létrehozni, de ha még vártok 4 évig, akkor megláthatjátok, hogy nekem sem fog sikerülni! Ugyanabban a katyvaszban fogunk vergődni 4 év múlva is, mint amiben már 4 éve is voltunk, Csak most Merz kormánynak hívják, amit régebben Scholz kormánynak hívtak." Ti ugyanúgy megvehetitek az Mercedes-Benz S osztályú autóitokat, mint 4 éve vagy ha akarjátok felőlem Tesla Model S-t is vehettek, b@$$átok meg. Az európai unió munkás osztálya meg le van szarva, ezt maga dr Leyen, Ursula mondta nekem a legutóbb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!