Osztottak-szoroztak, de a Holdról is látszik, mi a baja a németeknek a gazdasággal

Európa vezető gazdasága várhatóan 0,2 százalékkal fog növekedni ebben az évben, majd 2026-ban 1,3 százalékra, 2027-ben pedig 1,4 százalékra gyorsul, elsősorban a szövetségi kormány expanzív fiskális politikájának köszönhetően. Az előrejelzések a német gazdasággal kapcsolatban nagyrészt változatlanok az intézetek tavaszi előrejelzési köréhez képest – számolt be a Politico.

Friedrich Merz német kancellár aggódhat a német gazdaság helyzete miatt/ Adam BERRY / AFP

Növekedni fog a német gazdaság

„A német gazdaság továbbra is ingatag talajon áll”

– mondta Geraldine Dany-Knedlik, a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW Berlin) előrejelzési és gazdaságpolitikai vezetője. Bár a növekedés az elkövetkező két évben erősödni fog, figyelmeztetett, hogy „ez a lendület nem fog tartósnak bizonyulni”, tekintettel a tartós strukturális gyengeségekre.