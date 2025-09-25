Osztottak-szoroztak, de a Holdról is látszik, mi a baja a németeknek a gazdasággal

Bajban a német gazdaság: keményen beleálltak Merzbe – a német kancellár türelmet kér
A német ipar nyugtalanul várja, hogy a kormány mikor hoz döntést a növekedés és a munkahelyek terén.
A német gazdaság idén három év után először ismét növekedni fog, de hosszú távú kilátásai továbbra is kihívásokkal teliek – állapította meg öt vezető gazdasági intézet új előrejelzésében.
Európa vezető gazdasága várhatóan 0,2 százalékkal fog növekedni ebben az évben, majd 2026-ban 1,3 százalékra, 2027-ben pedig 1,4 százalékra gyorsul, elsősorban a szövetségi kormány expanzív fiskális politikájának köszönhetően. Az előrejelzések a német gazdasággal kapcsolatban nagyrészt változatlanok az intézetek tavaszi előrejelzési köréhez képest – számolt be a Politico.
„A német gazdaság továbbra is ingatag talajon áll”
– mondta Geraldine Dany-Knedlik, a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW Berlin) előrejelzési és gazdaságpolitikai vezetője. Bár a növekedés az elkövetkező két évben erősödni fog, figyelmeztetett, hogy „ez a lendület nem fog tartósnak bizonyulni”, tekintettel a tartós strukturális gyengeségekre.
A legfrissebb felmérési adatok arra utalnak, hogy a növekedés rövid távú fellendülésére vonatkozó várakozások valóban optimisták lehetnek, mivel mind az Ifo üzleti klíma index, mind az S&P Global beszerzési menedzser index azt mutatta, hogy a vállalatok egyre pesszimistábbak a kilátásokkal kapcsolatban.
A jövőre nézve az intézetek arra figyelmeztetnek, hogy a gazdaság jelentős kockázatoknak van kitéve.
„Az Egyesült Államok és az EU közötti kereskedelmi vita jelentős eszkalációs potenciállal bír, különösen ha az EU nem teljesíti vállalásait” – írták. „Ezenkívül az expanzív fiskális politika általános gazdasági hatása nehezen értékelhető, és nagymértékben függ annak konkrét kialakításától.”
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: nemrég a német ipari szövetségek személyesen kérdőrevonták Friedrich Merz német kancellárt, aki a türelmüket kérte.
Nyitókép: Samuel Haggar/Unsplash
