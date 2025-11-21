Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország rekord Magyarország Kína Orbán Viktor EU

Egyre nagyobb a baj Németországban: már csak tapsolni tudnak a magyaroknak

2025. november 21. 10:24

Miközben Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát, Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött. Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.

2025. november 21. 10:24
null

A kínai exportkorlátozások és az olcsó kínai verseny erős aggodalmat keltenek az európai, különösen a német iparban – írja a The Economist.

Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.

A cikk rámutat, hogy Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött, miközben magyarországi szereplők – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – továbbra is támogatják a kínai befektetéseket, 2023-ban Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/DPA/Fabian Sommer

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
2025. november 21. 12:57
tapir32 2025. november 21. 11:03 "Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! .... Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak." De biztosan része, hiszen amit az elmúlt időben láttunk, az egyértelműen ukrán kapcsolatokat villantott, és az EPP kötődésű kapcsolat sem mutat mást. Hogy mikor robbannak ezek a bombák, még nem tudni, de minél többet kakaskodnak VDL-ék, annál gyorsabban fog ez az időpont eljönni.
Válasz erre
1
0
tikkadt-szocske
•••
2025. november 21. 12:48 Szerkesztve
Ha belegondolunk, ezelőtt 20-25 évvel senki sem gondolt arra, hogy Kína valamikor Európában fog beruházni, hisz mindenki kínai strandpapucsban jár a Balatonhoz. Orbán hamar észrevette, hogy bizony Kínával is számolni kell, mint beruházó. A libbantak közben tovább "csinálgatják" a migránsproblémájukat és rángatják a háborús joystiket.
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. november 21. 11:05
"Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”." Sajnos nagyon pontos megfogalmazás. Az állami szabályozások (mint Németországban, mind az EU-ban) kimondottan versenyellenesek, megkötik a vállalkozások kezét - így nehéz még a szintenmaradás is. Márpedig mondjon bárki bármit, a gazdaság a legfontosabb, az ideológiával kitörölhetik, ha az export összeomlik, az import pedig megdrágul, mert az emberek nem arra vágynak, hogy veregethessék a saját vállukat azzal, hogy ők milyen felvilágosultak, és egyébként is jó emberek, ha közben az életszínvonaluk közben a mélybe zuhan. Jelen pillanatban a kínai hiperversenyt kellene megérteni, és lemásolni belőle azokat a dolgokat, amik itt is megvalósíthatóak. Az a borzasztóan elkeserítő, hogy habár ez lenne a legfontosabb tennivaló, ezen dolgok csak néha kerülnek be a hírekbe, akkor is úgy, hogy "mint az iparkamara elnökének álláspontja szerint" - tehát egyelőre nem várható változás.
Válasz erre
6
0
tapir32
2025. november 21. 11:03
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!