Egyre nagyobb a baj Németországban: már csak tapsolni tudnak a magyaroknak

Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek
Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.
Miközben Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát, Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött. Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.
A kínai exportkorlátozások és az olcsó kínai verseny erős aggodalmat keltenek az európai, különösen a német iparban – írja a The Economist.
Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.
A cikk rámutat, hogy Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött, miközben magyarországi szereplők – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – továbbra is támogatják a kínai befektetéseket, 2023-ban Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.
Nyitókép: AFP/DPA/Fabian Sommer
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.