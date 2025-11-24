Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin rezsicsökkentés Nemzetközi Energiaügynökség Németország Magyarország Budapest EU Európai Bizottság

Futótűzként terjed a hír: összehasonlították Magyarországot és Németországot, ez lett a vége

2025. november 24. 09:24

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Budapesten volt a legalacsonyabb, Berlinben pedig a legmagasabb az áram ára az EU fővárosai közül, a magyar háztartások négyszer kevesebbet fizettek, mint a németek, köszönhetően a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentésnek.

2025. november 24. 09:24
null

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Budapesten volt a legalacsonyabb, Berlinben pedig a legmagasabb az áram ára az EU fővárosai közül októberben – írja a Zerohedge.

A lap szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

a magyar háztartások négyszer kevesebbet fizettek, mint a németek, köszönhetően a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentésnek.

A cikk emlékeztet: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is elvárja Magyarországtól az orosz energiaforrásokról való leválást; a kormány számításai szerint ez háromszorosára emelné a tarifákat és súlyosan érintené mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Janika50
2025. november 24. 12:25
Germanistanislemikumhurrietben magas az áramszámla? A zOrbán a hibás, meg a Putyin meg az autóriterek, jelentsen bármit is.
Válasz erre
1
0
rendesember
2025. november 24. 10:52
Ezt hogy hazudja le a független sajtó?
Válasz erre
4
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 24. 10:09 Szerkesztve
satrafa-2 2025. november 24. 10:02 Budapest lakosságának életszínvonala az EU átlagának a 150 százalékán áll."" 🤣🤣😆👍Jól nyomod,honnan származik az infód???👏👏👏👏
Válasz erre
1
5
satrafa-2
2025. november 24. 10:02
Budapest lakosságának életszínvonala az EU átlagának a 150 százalékán áll. Csak tessék elképzelni, mit jelentene az ellenzék hatalomra jutása. Az első, vagy a második lépés lenne a rezsicsökkentés eltörlése? És az elvarázsolt, jólétbe belehülyült budapesti polgár fel sem fogja...
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!