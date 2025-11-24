Futótűzként terjed a hír: összehasonlították Magyarországot és Németországot, ez lett a vége

Fel sem tudtak ocsúdni az Európai Unióban: már a finnek is elkezdték kutatni, mi lehet Magyarország titka
Meglehetősen kedvező helyzetbe kerültünk.
A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Budapesten volt a legalacsonyabb, Berlinben pedig a legmagasabb az áram ára az EU fővárosai közül, a magyar háztartások négyszer kevesebbet fizettek, mint a németek, köszönhetően a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentésnek.
A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Budapesten volt a legalacsonyabb, Berlinben pedig a legmagasabb az áram ára az EU fővárosai közül októberben – írja a Zerohedge.
A lap szerint
a magyar háztartások négyszer kevesebbet fizettek, mint a németek, köszönhetően a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentésnek.
A cikk emlékeztet: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is elvárja Magyarországtól az orosz energiaforrásokról való leválást; a kormány számításai szerint ez háromszorosára emelné a tarifákat és súlyosan érintené mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Meglehetősen kedvező helyzetbe kerültünk.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.