Futótűzként terjed a hír: összehasonlították Magyarországot és Németországot, ez lett a vége

2025. november 24. 09:24

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Budapesten volt a legalacsonyabb, Berlinben pedig a legmagasabb az áram ára az EU fővárosai közül, a magyar háztartások négyszer kevesebbet fizettek, mint a németek, köszönhetően a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentésnek.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Budapesten volt a legalacsonyabb, Berlinben pedig a legmagasabb az áram ára az EU fővárosai közül októberben – írja a Zerohedge. A lap szerint

a magyar háztartások négyszer kevesebbet fizettek, mint a németek, köszönhetően a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentésnek. A cikk emlékeztet: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is elvárja Magyarországtól az orosz energiaforrásokról való leválást; a kormány számításai szerint ez háromszorosára emelné a tarifákat és súlyosan érintené mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

