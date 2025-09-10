Ft
09. 10.
szerda
Berlin áram Németország Magyarország árak energia Kijev Budapest Finnország rezsi

Fel sem tudtak ocsúdni az Európai Unióban: már a finnek is elkezdték kutatni, mi lehet Magyarország titka

2025. szeptember 10. 09:10

Meglehetősen kedvező helyzetbe kerültünk.

2025. szeptember 10. 09:10
null

Egyáltalán nem meglepő, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

Augusztusban kismértékben, de eset az áram bruttó végfelhasználói ára Európában a lakosság számára – áll a finnországi VaasaETT legfrissebb elemzésében, amely nem országok, hanem fővárosok adatait veti össze. Az Európai Unióban a kilowattóránként 9,20 eurócentes budapesti tarifa volt a legalacsonyabb. Ennél az uniós átlag mintegy két és félszer volt nagyobb, a legmagasabb egységár, a berlini pedig bő négyszer volt nagyobb.

A listán augusztusban Budapest két nem uniós főváros közé került:

Kijevben még a magyarországinál is olcsóbb, Belgrádban pedig kicsit drágább volt a lakossági áram. Az egységárak nagysága alapján Berlin mellett Bern és Brüsszel volt a hónap vesztese, míg az egy évvel korábbi adatra vetített ármozgások iránya alapján Helsinki, Oslo, Tallinn és Brüsszel.

A finn, valamint a norvég fővárosban ugyanis 7 százalékkal nőtt átlagosan a bruttó végfelhasználói tarifa, mert azon belül emelkedett az áram, mint termék ára is.

Az észt fővárosban az 5 százalékos dráguláshoz az elosztás díjnövekedése is hozzájárult, a belgiumi plusz 3 százalékhoz pedig csak az áram nagyobb ára.

Tény azonban, hogy azok a magyarok sem úszták meg a magasabb átlagos tarifát (emiatt pedig a nagyobb számlát), akik több villamos energiát használtak fel a jogszabály által átlagfogyasztásként megszabott mennyiségnél. Ők csak az átlagfogyasztás szintjéig fizethették a rezsicsökkentett tarifát, az azon felüli tételért egy magasabb, piacinak mondott, de valójában szintén hatósági árat számlázott a szolgáltatójuk –emelte ki a lap.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

