Alulfinanszírozott prevenció, elhibázott fókusz – veszélyes irányba fordult a fővárosi drogpolitika

Azt is látni kell – folytatja a Drogkutató Intézet vezetője –, hogy az idő előrehaladtával az ezeken részt vevő szakemberek száma egyre csökken: több munkacsoport nem vagy nagyon kevés résztvevővel működik, az egyik vezető pedig menet közben lemondott. „A tényleges tevékenységek forráshiányában csak elvétve valósulnak meg teljesen.”

Ugyanakkor láthatóvá tesz egy olyan aránytalanságot is, amely hosszú távon mind a fővárosi drogpolitika hatékonyságát, mind társadalmi igazságosságát kérdésessé teheti – tette hozzá Téglásy.

Téglásy Kristóf jelezte, hogy a BKEF jelentése a marginalizált csoportok (hajléktalan szerhasználók, szexuális kisebbségek) számára nyújtott ártalomcsökkentő szolgáltatásokat hangsúlyozza. Az ALÁRTPRO 2024 – Alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő programok megvalósítása Budapesten – pályázat forrásainak elosztása alapján azonban egyértelműen látszik, hogy a rendelkezésre álló 19,2 millió forint teljes egészében olyan szervezetekhez került, amelyek elsősorban e két kisebbségi csoportot célozzák (lásd: HepaGo, Háttér Társaság, a Drogprevenciós Alapítvány utcai megkereső programjai).

Ez önmagában nem lenne probléma – hiszen a sérülékeny csoportok támogatása legitim és fontos –, ám látni kell: