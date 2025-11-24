Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kína Donald Trump Szijjártó Péter Európai Bizottság

Addig ingerelték Szijjártó Pétert, hogy végül elszakadt a cérna: kíméletlenül helyretette Von der Leyen pereputtyát

2025. november 24. 22:00

Hosszasan játszott az Európai Bizottság a miniszter idegeivel.

2025. november 24. 22:00
null

„Brüsszelben a Külügyek Tanácsán több mint másfél órán keresztül azt hallgattam a többiektől, hogy mennyire veszélyes és mennyire nem helyes dolog szorosan együttműködni Kínával” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Ehhez képest örömmel olvastam, hogy Donald Trump ma eredményes telefonos tárgyalást folytatott Xi Jinping kínai elnökkel”

– tette hozzá a tárcavezető.

Mint megírtuk, Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai elnök sikeresnek nevezte a tárgyalást, amelynek során több témát is megvitattak, mint például Ukrajna helyzetét. A tárgyalás legnagyobb eredménye, hogy már azt is közölte Trump, mikor fog találkozni a kínai elnökkel.

Szijjártó Péter ezúttal sem rejtette véka alá véleményét a brüsszeli attitűdről. „Sajnos ez már egy ideje így megy, az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, miközben a világ nagyhatalmai a józan észre alapuló megállapodásokat kötnek egymással” – magyarázta.

A miniszter végül leszögezte:

Az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak”.

 Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kanmacska
2025. november 24. 22:49
Majd a tiszások megmagyarázzák, miért roszz az ideológiamentes kereskedelem.
Válasz erre
7
0
jóember
2025. november 24. 22:45
Már megint ez a kibaszott címadás!
Válasz erre
9
0
Agricola
2025. november 24. 22:42
Az EU ellenjavaslatai biztosítják, hogy Oroszország nem fogja elfogadni ezt a tervet. Feltehetően ezt akarják a nyugat-európaiak. Remélhetőleg az amerikaiak nem ijednek be túlságosan, és nem hagyják, hogy ez a terv teljesen felhíguljon. Különben ez a béke esélye is elszalad.
Válasz erre
9
0
tapir32
2025. november 24. 22:14
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború megelőzése, elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát.
Válasz erre
5
0
