Addig ingerelték Szijjártó Pétert, hogy végül elszakadt a cérna: kíméletlenül helyretette Von der Leyen pereputtyát

Megtört a jég: Trump bejelentette, mikor fog találkozni a kínai elnökkel
Eredményes tárgyaláson van túl Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
Hosszasan játszott az Európai Bizottság a miniszter idegeivel.
„Brüsszelben a Külügyek Tanácsán több mint másfél órán keresztül azt hallgattam a többiektől, hogy mennyire veszélyes és mennyire nem helyes dolog szorosan együttműködni Kínával” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Ehhez képest örömmel olvastam, hogy Donald Trump ma eredményes telefonos tárgyalást folytatott Xi Jinping kínai elnökkel”
– tette hozzá a tárcavezető.
Mint megírtuk, Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai elnök sikeresnek nevezte a tárgyalást, amelynek során több témát is megvitattak, mint például Ukrajna helyzetét. A tárgyalás legnagyobb eredménye, hogy már azt is közölte Trump, mikor fog találkozni a kínai elnökkel.
Szijjártó Péter ezúttal sem rejtette véka alá véleményét a brüsszeli attitűdről. „Sajnos ez már egy ideje így megy, az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, miközben a világ nagyhatalmai a józan észre alapuló megállapodásokat kötnek egymással” – magyarázta.
A miniszter végül leszögezte:
Az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak”.
