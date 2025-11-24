Addig ingerelték Szijjártó Pétert, hogy végül elszakadt a cérna: kíméletlenül helyretette Von der Leyen pereputtyát

Mint megírtuk, Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai elnök sikeresnek nevezte a tárgyalást, amelynek során több témát is megvitattak, mint például Ukrajna helyzetét. A tárgyalás legnagyobb eredménye, hogy már azt is közölte Trump, mikor fog találkozni a kínai elnökkel.