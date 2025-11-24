Ft
Zelenszkij béketerv orosz-ukrán háború

Zelenszkij hazaért a tárgyalásokról, és erős nyilatkozatot tett a béketervről (VIDEÓ)

2025. november 24. 23:15

Úgy tűnik, ezúttal sikerült olyan eredményt letenni az asztalra, amivel még Zelenszkij is elégedett.

2025. november 24. 23:15
null

„Delegációnk visszatért Genfből az amerikai féllel és az európai partnerekkel folytatott tárgyalások után. Mostanra megvalósíthatóvá válhat a háború befejezéséhez szükséges lépések listája” – jelentette be Volodimir Zelenszkij X-en közzétett videójában közvetlenül azután, hogy hazaért Ukrajnába a béketervről folytatott tárgyalásokról.

Az ukrán elnök megemlítette, hogy a béketerv rövidebb lett, és már nem 28 pontot tartalmaz – ahogy mi is írtunk róla, 19-re csökkentették a tételek számát a tervezetben.

Zelenszkij ezután köszönetet mondott a világnak – legalábbis annak nagyobb részének – a segítségért:

„Értékeljük, hogy a világ nagy része kész segíteni nekünk, és hogy az amerikai fél konstruktív módon közelíti meg ezt a kérdést” – mondta.

Ezután az ukrán kormányfő rátért a lényegre, és értékelte az amerikai béketervet. Úgy tűnik, ezúttal sikerült olyan eredményt letenni az asztalra, amivel még Zelenszkij is elégedett.

Ez valóban a helyes megközelítés – a kényes kérdéseket Trump elnökkel fogom megbeszélni”

– közölte Zelenszkij.

Az ukrán elnökre minden bizonnyal az Ukrajna békéhez való hozzáálását érintő, egyre negatívabb nemzetközi visszhang is hatást gyakorolhatott, mert külön kiemelte:

Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya – ez a közös elvünk. Több millió ukrán vár rá, és meg is érdemlik a méltóságteljes békét. Mindent meg fogunk tenni ezért, és készek vagyunk a lehető leggyorsabban dolgozni

– jelentette ki.

Mindenesetre bejelentkezéséből nem maradhatott ki a felelősség Oroszországra hárítása: „mindenekelőtt Oroszország érdeke, hogy meghiúsítsa ezt a megállapodást, és elhúzza a háborút. Látjuk, mely érdekek fonódnak össze, és ki igyekszik minden erejével gyengíteni a pozíciónkat, dezinformációt terjesztve, népünket megfélemlítve”.

Zárásként a partnerekkel való együttműködés fontosságát hangsúlyozta az ukrán elnök.

Megírtuk, hogy a tárgyalásokról Donald Trump is reményteljes hangnemben nyilatkozott.

Nyitókép: Képernyőfotó/X

