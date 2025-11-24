Zelenszkij hazaért a tárgyalásokról, és erős nyilatkozatot tett a béketervről (VIDEÓ)

Most szivárgott ki a hír: kukában landolhat az ukrajnai béketerv eredeti változata
Egy jóval rövidebb verzióról szólnak a legújabb híresztelések.
Úgy tűnik, ezúttal sikerült olyan eredményt letenni az asztalra, amivel még Zelenszkij is elégedett.
„Delegációnk visszatért Genfből az amerikai féllel és az európai partnerekkel folytatott tárgyalások után. Mostanra megvalósíthatóvá válhat a háború befejezéséhez szükséges lépések listája” – jelentette be Volodimir Zelenszkij X-en közzétett videójában közvetlenül azután, hogy hazaért Ukrajnába a béketervről folytatott tárgyalásokról.
Az ukrán elnök megemlítette, hogy a béketerv rövidebb lett, és már nem 28 pontot tartalmaz – ahogy mi is írtunk róla, 19-re csökkentették a tételek számát a tervezetben.
Zelenszkij ezután köszönetet mondott a világnak – legalábbis annak nagyobb részének – a segítségért:
„Értékeljük, hogy a világ nagy része kész segíteni nekünk, és hogy az amerikai fél konstruktív módon közelíti meg ezt a kérdést” – mondta.
Ezután az ukrán kormányfő rátért a lényegre, és értékelte az amerikai béketervet. Úgy tűnik, ezúttal sikerült olyan eredményt letenni az asztalra, amivel még Zelenszkij is elégedett.
Ez valóban a helyes megközelítés – a kényes kérdéseket Trump elnökkel fogom megbeszélni”
– közölte Zelenszkij.
Az ukrán elnökre minden bizonnyal az Ukrajna békéhez való hozzáálását érintő, egyre negatívabb nemzetközi visszhang is hatást gyakorolhatott, mert külön kiemelte:
Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya – ez a közös elvünk. Több millió ukrán vár rá, és meg is érdemlik a méltóságteljes békét. Mindent meg fogunk tenni ezért, és készek vagyunk a lehető leggyorsabban dolgozni
– jelentette ki.
Mindenesetre bejelentkezéséből nem maradhatott ki a felelősség Oroszországra hárítása: „mindenekelőtt Oroszország érdeke, hogy meghiúsítsa ezt a megállapodást, és elhúzza a háborút. Látjuk, mely érdekek fonódnak össze, és ki igyekszik minden erejével gyengíteni a pozíciónkat, dezinformációt terjesztve, népünket megfélemlítve”.
Zárásként a partnerekkel való együttműködés fontosságát hangsúlyozta az ukrán elnök.
Megírtuk, hogy a tárgyalásokról Donald Trump is reményteljes hangnemben nyilatkozott.
„Isten áldja Amerikát!” – fogalmazott az amerikai elnök.
