Zelenszkij hazaért a tárgyalásokról, és erős nyilatkozatot tett a béketervről (VIDEÓ)

„Delegációnk visszatért Genfből az amerikai féllel és az európai partnerekkel folytatott tárgyalások után. Mostanra megvalósíthatóvá válhat a háború befejezéséhez szükséges lépések listája” – jelentette be Volodimir Zelenszkij X-en közzétett videójában közvetlenül azután, hogy hazaért Ukrajnába a béketervről folytatott tárgyalásokról.

Az ukrán elnök megemlítette, hogy a béketerv rövidebb lett, és már nem 28 pontot tartalmaz – ahogy mi is írtunk róla, 19-re csökkentették a tételek számát a tervezetben.