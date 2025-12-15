Az elfogadás határai

„Mindenekelőtt kéretik figyelmesen elolvasni a minapi kis hírünket – tessék: »Elkordonozzák a malacsütést a budapesti vásáron, mert túl sok feljelentést tettek a vegánok«. Zavaró nekik a forgó malac látványa.

Egész komoly népharag alakult ki a Ferenc téri adventi vásáron a malacsütés miatt, mára egymásnak estek a vegánok és a nem vegánok, miután többen jelezték a Pancs – gasztroplaccnak, hogy a forgó malac látványa zavaró. Emiatt a sütőt kordonokkal takarták el – írja a közösségi oldalán a gasztroplacc.