Bayer Zsolt publicista vegán malac

Az elfogadás határai

2025. december 15. 20:16

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

2025. december 15. 20:16
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Mindenekelőtt kéretik figyelmesen elolvasni a minapi kis hírünket – tessék: »Elkordonozzák a malacsütést a budapesti vásáron, mert túl sok feljelentést tettek a vegánok«. Zavaró nekik a forgó malac látványa. 

Egész komoly népharag alakult ki a Ferenc téri adventi vásáron a malacsütés miatt, mára egymásnak estek a vegánok és a nem vegánok, miután többen jelezték a Pancs – gasztroplaccnak, hogy a forgó malac látványa zavaró. Emiatt a sütőt kordonokkal takarták el – írja a közösségi oldalán a gasztroplacc.

Úgy fogalmaznak: jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni.

Azonban úgy tűnik, ez nem volt elég, ugyanis a bejegyzésben azt írják, hogy tömegesen támadták a Trillázs oldalát, lehúzták az értékeléseit, és ugyanez történik Pancs oldalával is, tömegesen jelentik a Metánál. Hozzáfűzik, a Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, törölhetik is az oldalt. 

Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt.”

Nyitókép: Németh András Péter

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

bagoly-29
2025. december 15. 21:14
A vegánok rögeszmés s korlátolt eszű bolondok! S egy bolond százat, ezret csinál!
elcapo-2
2025. december 15. 21:06
Ha zavarja a vegánt, akkor miért megy oda? Viszont tönkretenni üzleti oldalakat , csak azért , mert vegán valaki.....gusztustalan. A közösségi média egy élesített bomba!
Necoure Yamakee
2025. december 15. 21:00
Minden vegánt hátravinni...
hernadvolgyi-2
2025. december 15. 20:35
" tömegesen jelentik a Metánál." "NyilasKommunista"-házmester ivadékok.
