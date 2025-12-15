Az elfogadás határai

„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” – tiszás szakértő a tervezett megszorításokról (VIDEÓ)
Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket.
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
„Mindenekelőtt kéretik figyelmesen elolvasni a minapi kis hírünket – tessék: »Elkordonozzák a malacsütést a budapesti vásáron, mert túl sok feljelentést tettek a vegánok«. Zavaró nekik a forgó malac látványa.
Egész komoly népharag alakult ki a Ferenc téri adventi vásáron a malacsütés miatt, mára egymásnak estek a vegánok és a nem vegánok, miután többen jelezték a Pancs – gasztroplaccnak, hogy a forgó malac látványa zavaró. Emiatt a sütőt kordonokkal takarták el – írja a közösségi oldalán a gasztroplacc.
Úgy fogalmaznak: jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni.
Azonban úgy tűnik, ez nem volt elég, ugyanis a bejegyzésben azt írják, hogy tömegesen támadták a Trillázs oldalát, lehúzták az értékeléseit, és ugyanez történik Pancs oldalával is, tömegesen jelentik a Metánál. Hozzáfűzik, a Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, törölhetik is az oldalt.
Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt.”
Nyitókép: Németh András Péter