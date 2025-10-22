Bayer Zsolt elmondta, milyen hangulatot tapasztal a mostani Békemenet előtt

A demonstráció előtt azt mondták egymásnak Bencsik Andrással, a Demokrata főszerkesztőjével, hogy ha tízezren összejönnek, akkor már csodát tettek. Aztán a Hősök terén érte őket a meglepetés, amikor körbenéztek a tömegen. Most is erre lenne szükség, mert a világ állapota tragikus – fogalmazott Bayer.

A tervezett budapesti békecsúcs fejleményei kapcsán Szijjártó Péternek adott igazat, miszerint a szokásos diplomáciai nyomásgyakorlás zajlik a lebegtetéssel. Ehhez ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy