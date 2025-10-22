Bayer Zsolt elmondta, milyen hangulatot tapasztal a mostani Békemenet előtt

„Csak meglepetések lesznek!” – Orbán Viktor a Békemenet helyszínéről jelentkezett (VIDEÓ)
A miniszterelnök azt is elmondta, hol lesznek többen: a Kossuth téren, vagy a Hősök terén.
A publicista arról is beszélt, miért ért egyet Szijjártó Péterrel a tervezett békecsúcs kapcsán.
Bayer Zsolt publicista volt a Harcosok órájának szerda reggeli vendége, akit Németh Balázs egyebek mellett a csütörtöki Békemenetről kérdezett.
Bayer a műsorban elmondta, hogy olyan lelkesedést érez a mostani Békemenet előtt, mint 2012-ben, amikor az első tömegdemonstrációt szervezték. Felidézte, hogy tizenhárom évvel ezelőtt gyakorlatilag random módon pattant ki a fejükből az ötlet, hogy az utcán is álljanak ki a kormány mellett.
Akkoriban ugyanúgy szorongatták az Orbán-kormányt Brüsszelből, ezért döntöttünk úgy, hogy kimegyünk az utcára, hogy megmutassuk, mennyien vagyunk
– fogalmazott.
A demonstráció előtt azt mondták egymásnak Bencsik Andrással, a Demokrata főszerkesztőjével, hogy ha tízezren összejönnek, akkor már csodát tettek. Aztán a Hősök terén érte őket a meglepetés, amikor körbenéztek a tömegen. Most is erre lenne szükség, mert a világ állapota tragikus – fogalmazott Bayer.
A tervezett budapesti békecsúcs fejleményei kapcsán Szijjártó Péternek adott igazat, miszerint a szokásos diplomáciai nyomásgyakorlás zajlik a lebegtetéssel. Ehhez ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy
A külügyminiszter közölte, hogy Magyarország kész otthont adni az amerikai-orosz békecsúcsnak, mert a háborút szerinte csak diplomácia zárhatja le.
az európai vezetők rosszul vannak attól, hogy Budapest adjon otthon a csúcstalálkozónak és minden követ megmozgatnak, hogy ez ne így legyen.
De ahogy abba sem volt beleszólásuk, hogy a két vezető úgy döntött, hogy nálunk találkozna, abba se lesz, hogy ha esetleg ez elmarad. Brüsszel ehhez kicsi és kevés – fogalmazott a publicista.
