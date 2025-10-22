Ft
10. 22.
szerda
Bayer Zsolt elmondta, milyen hangulatot tapasztal a mostani Békemenet előtt

2025. október 22. 09:56

A publicista arról is beszélt, miért ért egyet Szijjártó Péterrel a tervezett békecsúcs kapcsán.

2025. október 22. 09:56
null

Bayer Zsolt publicista volt a Harcosok órájának szerda reggeli vendége, akit Németh Balázs egyebek mellett a csütörtöki Békemenetről kérdezett. 

Bayer a műsorban elmondta, hogy olyan lelkesedést érez a mostani Békemenet előtt, mint 2012-ben, amikor az első tömegdemonstrációt szervezték. Felidézte, hogy tizenhárom évvel ezelőtt gyakorlatilag random módon pattant ki a fejükből az ötlet, hogy az utcán is álljanak ki a kormány mellett.

Akkoriban ugyanúgy szorongatták az Orbán-kormányt Brüsszelből, ezért döntöttünk úgy, hogy kimegyünk az utcára, hogy megmutassuk, mennyien vagyunk 

– fogalmazott. 

A demonstráció előtt azt mondták egymásnak Bencsik Andrással, a Demokrata főszerkesztőjével, hogy ha tízezren összejönnek, akkor már csodát tettek. Aztán a Hősök terén érte őket a meglepetés, amikor körbenéztek a tömegen. Most is erre lenne szükség, mert a világ állapota tragikus – fogalmazott Bayer. 

A tervezett budapesti békecsúcs fejleményei kapcsán Szijjártó Péternek adott igazat, miszerint a szokásos diplomáciai nyomásgyakorlás zajlik a lebegtetéssel. Ehhez ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy 

az európai vezetők rosszul vannak attól, hogy Budapest adjon otthon a csúcstalálkozónak és minden követ megmozgatnak, hogy ez ne így legyen. 

De ahogy abba sem volt beleszólásuk, hogy a két vezető úgy döntött, hogy nálunk találkozna, abba se lesz, hogy ha esetleg ez elmarad. Brüsszel ehhez kicsi és kevés – fogalmazott a publicista. 

Nyitókép: Harcosok órája, YouTube képernyőfotó

 

