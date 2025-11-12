Megállíthatatlanul tör előre Orbán: futótűzként terjed a legújabb interjúja (VIDEÓ)

Rónai Egon Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjúja az ATV történetének eddigi legnézettebb podcastműsora volt: a kedd este megjelent beszélgetés szerda délután 1 órakor már a félmilliós megtekintést is túlszárnyalta.

Szerdán este 7 órakor pedig már elérte a 600 ezres nézettséget.

Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a budapesti békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esett.