Megállíthatatlanul tör előre Orbán: futótűzként terjed a legújabb interjúja (VIDEÓ)

Bepróbálkozott a Telex Orbán Viktornál: olyan pofont kaptak, amit nem fognak elfelejteni (VIDEÓ)
„Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek” – mondta a miniszterelnök.
Minden képzeletet túlszárnyal a videó nézettsége.
Rónai Egon Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjúja az ATV történetének eddigi legnézettebb podcastműsora volt: a kedd este megjelent beszélgetés szerda délután 1 órakor már a félmilliós megtekintést is túlszárnyalta.
Szerdán este 7 órakor pedig már elérte a 600 ezres nézettséget.
Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a budapesti békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esett.
Az interjút itt tudja megtekinteni:
