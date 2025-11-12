Ft
11. 12.
szerda
békecsúcs Tisza Párt Budapesti békecsúcs Brüsszel Rónai Egon orosz-ukrán háború ATV interjú Donald Trump Orbán Viktor

Megállíthatatlanul tör előre Orbán: futótűzként terjed a legújabb interjúja (VIDEÓ)

2025. november 12. 19:22

Minden képzeletet túlszárnyal a videó nézettsége.

2025. november 12. 19:22
null

Rónai Egon Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjúja az ATV történetének eddigi legnézettebb podcastműsora volt: a kedd este megjelent beszélgetés szerda délután 1 órakor már a félmilliós megtekintést is túlszárnyalta.

Szerdán este 7 órakor pedig már elérte a 600 ezres nézettséget.

Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a budapesti békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esett.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Az interjút itt tudja megtekinteni:

nempolitizalok-0
2025. november 12. 21:54
Ha csak pár tízezer megérti mekkora zsákutca Poloska a bolsikkal és libsikkel, már megérte.
Válasz erre
1
0
Lami66
•••
2025. november 12. 21:41 Szerkesztve
Most őszintén. Ki gondolja azt, hogy ezt a 600 ezret az ellenzék nézte össze? Összesen ezren lehetnek a baloldalon akik hajlandóak Orbánt nézni másfél óráig. Az 599 ezer meg mind Orbán szavazó, mert ők kiváncsiak Orbánra. És ebből lett az atv rekord nézettségű videója. Mennyien nézték a többi videójukat 24 óra alatt? Na a két szám arányából már lehet látni a választási szavazati arányokat.
Válasz erre
0
0
ügyvéd
2025. november 12. 21:09
A többség (hálistennek) úgy tűnik talán mégis normális.
Válasz erre
1
0
jetilovag
2025. november 12. 20:56
szana szét fosták magukat a libcsik!.............🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣..........
Válasz erre
1
0
